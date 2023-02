"C'est mieux en petit groupe" : des collégiens de Toul reviennent en classe pendant les vacances

Pendant cette première semaine de vacances scolaires, le collège Valcourt de Toul (Meurthe-et-Moselle) est vide, mais dans une classe du premier étage, Christelle Mercier, professeure de mathématiques, interroge ses élèves. "Loïs, tu l'as trouvé comment le reste de la division euclidienne ?", demande-t-elle à cet élève de 4e. Comme lui, ils sont six dans cette salle à participer à cette semaine de "stage de la réussite". Au total, 32 élèves y participent à l'échelle de l'établissement.

Au programme de la semaine, trois heures de cours par jour en petit groupe. "C'est plus facile pour expliquer, ce sont des élèves motivés qui ont envie d'apprendre, certains qui étaient en difficulté vont repartir sur de bonnes bases à la rentrée", explique Christelle Mercier. A l'autre bout du couloir, Anne-Sophie Maîtrepierre donne un cours de français avec des 6e et des 5e. "Je les fais écrire à partir de texte qu'on analyse, là, ils écrivent leur recette du bonheur", explique-t-elle. "C'est ludique, ils travaillent sans avoir l'impression, et on revoit de manière indirecte des règles de langue".

Un rapport différent à l'école

Les élèves sont volontaires pour y participer. "J'ai donné la feuille à mes parents, et je n'ai pas eu trop le choix", reconnaît en souriant Noan, "mais j'avais quelques retards dans certaines matières". "C'est mieux de travailler en petit groupe, on est moins distrait, les enseignants sont plus présents", explique Noah, qui prépare le brevet et veut consolider ses bases en maths. "C'est l'occasion de travailler différemment dans un contexte privilégié", résume le proviseur du collège Valcourt Joël Colin.

"C'est aussi un moyen d'avoir un contact différent avec l'école" - Joël Colin

Des stages de ce type existent dans toute l'académie Nancy-Metz, avec la difficulté parfois de convaincre les élèves qui en ont le plus besoin de participer. "On peut passer à côté de certains profils, et donc l'enjeu est d'identifier avec les professeurs les élèves qui présentent des fragilités et, si besoin, convaincre des familles qu'il y a nécessité d'avoir ces temps d'accompagnement complémentaire qui sont très utiles", explique le recteur académique Richard Laganier, qui "salue l'engagement de l'institution pour ces élèves". Des stages similaires ont aussi lieu juste avant la rentrée de septembre.

