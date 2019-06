C'est parti pour les épreuves du Bac en Limousin

Limousin, France

Ils sont 7020 cette année à passer le baccalauréat en Limousin. Et pour les séries générales et technologiques, ça commence par de la philo. Mais les syndicats d'enseignants,opposés aux réformes du Bac et du lycée, appelaient à faire grève pour la surveillance de l'épreuve. "Nous sommes particulièrement confiants", glissait à 8h15 Anne Laude, la rectrice de l'académie de Limoges, "nous comptons sur la responsabilité des enseignants". Le rectorat a quand même demandé aux chefs d'établissements de convoquer plus de surveillants supplémentaires que d'habitude.

"On aura toujours un Bac national !

Sur le fond, Anne Laude dit avoir "bien entendu les craintes", mais défend les réformes. "Je crois que la réforme du BAC, c'est tout sauf un diplôme à la carte. Elle est pensée pour que les jeunes puissent faire évoluer leur formation", explique la rectrice. Les syndicats d'enseignants redoutent qu'à l'avenir, tous les Bac n'aient pas la même valeur, en fonction de l'établissement où ils sont obtenus, puisqu'il y aura une part importante de contrôle continu. Anne Laude rappelle que cette part est de "40% contre 60% pour les épreuves finales", et minimise donc la portée de la réforme. "On aura toujours un Bac national", dit-elle.