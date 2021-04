"C'est reparti pour une semaine" : les parents désabusés par la fermeture des classes

Les écoles primaires seront fermées pendant trois semaines, les collèges et lycées pendant quatre. Avec la fermeture des établissements scolaires, les parents d'élèves s'apprêtent à transformer à nouveau leur salon en salles de classe. À Laval, il ne s'en réjouissent pas vraiment.

Les écoles n'auront finalement pas résisté jusqu'au bout. Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir la fermeture des établissements scolaires. Les écoles primaires seront fermées pendant trois semaines, les collèges et lycées pendant quatre. Une seule zone de vacances unifiées sera mise en place du 12 au 25 avril. C'est donc le retour de la classe à la maison pour les parents, un peu dépités à Laval.

"C'est reparti pour une semaine"

Virginie vient chercher son fils Roman à l'école de la Senelle. "C'est reparti pour une semaine" de cours à la maison, dit-elle. Elle n'est pas ravie, son petit non plus. Il préfère "l'école à l'école, pour pouvoir voir les copains". Elle ne s'inquiète pas trop pour son niveau scolaire, ce qui n'est pas le cas de Lucie. Elle a deux enfants qui n'ont pas le même âge et ne sait pas encore comment organiser les cours : "L'année dernière ils avaient des activités à faire, les parents d'élèves avaient ouvert une page Facebook. Mais là, la grande est en CP du coup je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est assez perturbant pour eux. C'est une année assez cruciale".

La principale difficulté, c'est d'assurer les cours tout en télétravaillant. Ce n'est pas facile, mais Lionel est confiant, il l'a déjà fait lors des précédents confinements : "On va faire la même chose, je vais lui installer un petit bureau à côté du mien, ça va être sympa. Et puis ce n'est qu'une semaine, pour l'instant en tout cas".