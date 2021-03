"C'est très lourd à supporter" : à Nantes, les parents se préparent au retour des enfants à la maison

"On ne va pas s'ennuyer", voilà comment Johanna résume les quatre prochaines semaines. Comme les autres parents, elle va à nouveau faire l'école à la maison pendant une semaine, puis garder ses trois enfants chez elle pendant deux semaines. Une situation qui l'inquiète.

Un quotidien compliqué à organiser

Si les parents l'ont déjà vécu pendant le premier confinement, certains espéraient ne pas avoir à le vivre à nouveau. Johanna par exemple, redoute les prochaines semaines, entre les devoirs et les repas. "On va bien dormir la nuit" résume avec philosophie la maman. Florence, elle, est plus résignée : "je pensais qu'on allait y échapper, mais c'est une bonne protection pour tous. Mais quand même, ça va être très compliqué au quotidien".

Je suis contente parce que c'est les vacances, mais je ne suis pas contente de ne pas voir mes amis.

Du côté des élèves, ceux de primaire sont plutôt ravi de la nouvelle comme Elina, qui va "profiter des vacances". En revanche, certains comme Lini auraient préféré continuer à aller à l'école, pour "voir la maîtresse et les copains". Les élèves de maternelle et de primaire retournent en classe le 26 avril. Pour les collégiens et lycéens, il y aura à nouveau une semaine de cours à la maison du 26 avril au 3 mai avant un retour en présentiel.

