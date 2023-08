"C'est un moyen de se rassurer avant la rentrée" : des élèves de 6e déjà de retour en classe à Vesoul

Assise à une table de quatre avec des camarades, Léana avoue que le premier réveil a été "un peu dur". La collégienne est retournée en classe une semaine avant ses amis. Avec une cinquantaine d'élèves de 6e, elle a participé entre le lundi 28 et ce jeudi 31 août au dispositif "école ouverte", au collège Jacques Brel de Vesoul. "Je ne regrette pas, sinon j'aurai eu peur de me perdre", sourit la Haut-Saônoise. Proposée depuis plusieurs années, cette semaine permet aux élèves de découvrir l'établissement et de revoir des notions des années précédentes.

Une reprise en douceur

Au programme pendant quatre jours : des mathématiques, de l'histoire-géographie, de l'anglais, des activités sportives et même une sortie accrobranche. "Ce sont des petits rappels. On joue également. C'est une approche plus ludique que ce que l'on fait d'habitude", explique Vincent Zimmermann, professeur d'histoire-géographie.

Les élèves ont pu anticiper le lundi 4 septembre. "C'est un moyen de se rassurer avant la rentrée, continue l'enseignant. Connaitre les locaux, connaitre déjà des élèves, ça permet d'appréhender plus facilement ce jour là. Cela remet aussi un peu en route les élèves qui étaient loin de l'école pendant deux mois."

Ce dispositif, sur la base du volontariat, est également proposé pendant les vacances de la Toussaint ou de Pâques, avec par exemple des révisions pour le brevet. C'est le cas dans d'autres établissements en Franche-Comté. "Honnêtement, tout le monde est toujours très content et ravi. On renouvelle à chaque fois les activités", souligne Audrey Pretot, la conseillère principale d'éducation du collège Jacques Brel.