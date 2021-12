"C'est un projet ambitieux pour le territoire" : le collège de Savigné-sur-Lathan en travaux pour deux ans

Le chantier a déjà commencé depuis septembre, mais la première pierre n'est officiellement posée que depuis ce jeudi. Les élus du Conseil départemental de l'Indre-et-Loire ont symboliquement lancé les travaux de réhabilitation du collège de Savigné-sur-Lathan, dans le Nord-Ouest de la Touraine. Ces travaux, notamment d'extension, doivent durer deux ans, pour un coût de 5,4 millions d'euros.

Le collège va doubler en surface, fini les préfabriqués

Avec près de 380 élèves, le collège Bernard de Fontenelle commençait à devenir étroit. Le premier chantier est donc d'étendre le bâtiment, avec la construction de 1.180m² supplémentaires, doublant presque la surface actuelle. Cette extension permet de faire disparaître les préfabriqués, présents depuis une soixantaine d'années. "Ce collège a plus de classes modulaires que de classes en dur. Il fallait y mettre fin", avance Jean-Gérard Paumier, président du Conseil départemental.

A la place, de nouveaux espaces seront créés. "On va construire une salle de musique, des salles de sciences, différentes salles de cours, un nouveau CDI spacieux et aéré, et une nouvelle demi-pension, aujourd'hui nécessaire", détaille Judicaël Osmond, vice-président en charge des collèges, de la politique éducative et de la jeunesse.

Les travaux prévus par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, pour la réhabilitation du collège de Savigné-sur-Lathan. © Radio France - Chloé Martin

Un nouveau préau et un garage à vélos sont également prévus. Enfin, fini le chauffage au fioul, place à une chaufferie biomasse. "Voilà ce que veut dire un collège durable avec la transition énergétique en actes", commente Jean-Gérard Paumier. "C'est un projet qui répond absolument aux ambitions du territoire."

Toujours un manque d'ambition pour Hugues Brun, le maire de Savigné-sur-Lathan

Pas assez pour Hugues Brun, le maire de Savigné-sur-Lathan. En février dernier, il dénonçait déjà ce projet qu'il qualifiait de "rustine" et plaidait en faveur d'une reconstruction complète du collège. "J'ai toujours trouvé et je trouve encore que ça manque d'ambition. Ce territoire a été oublié pendant de nombreuses années, trop longtemps. Il y avait matière à être plus ambitieux", estime-t-il encore aujourd'hui.

Le collège actuel de Savigné-sur-Lathan, avec des classes dans des préfabriqués, accueille près de 380 élèves. © Radio France - Chloé Martin

Il était vraiment temps de s'occuper de ces collégiens - Hugues Brun

Mais plus question de remonter au créneau - et ce, même s'il n'a pas été officiellement convié à la pose de la première pierre, "un oubli" de la part du Conseil départemental. "C'est un jour symbolique. Nous, les maires du Nord-Ouest tourangeaux, nous sommes très heureux qu'enfin, on s'attarde sur notre territoire. Il était vraiment temps de s'occuper de ces collégiens."

Les élèves devront tout de même vivre avec les travaux, pendant deux années scolaires. La livraison du chantier est prévue pour la rentrée 2023.