"C'est un renoncement" : la Région envisage de fermer deux lycées professionnels en Lorraine

On savait depuis plusieurs mois que l'ancien président de la Région Grand Est, Jean Rottner, envisageait de fermer certains lycées de la région. On apprend dans un rapport, rendu public lundi 6 mars, que neuf établissements sont concernés par ces changements. En Lorraine, la Région envisage la fermeture de deux lycées professionnels à la fin de l'année scolaire 2023-2024 : celui de Hurlevent à Behren-lès-Forbach et celui de Jean-Morette à Landres, dans le Pays-Haut. À Freyming-Merlebach, un projet de regroupement des formations est envisagé pour le lycée Pierre et Marie Curie, qui ne gardera que l'un des deux sites.

Dans ce rapport, la Région Grand Est prévoit de maintenir les formations professionnels "dans leur intégralité" à Behren-lès-Forbach et Landres. Dans le premier cas, elles seront transférées sur le site du lycée Blaise-Pascal de Forbach, à dix kilomètres de là. Des travaux d'extension et de restructuration des ateliers sont prévus. À Landres, les futurs lycéens seront répartis dans quatre autres lycées dès 2025 : Jean-Zay à Jarny, Louis-Bertrand à Briey, Alfred-Mézières à Longwy et la Briquerie à Thionville. Enfin, la Région Grand Est veut déconstruire le site principal du lycée Pierre et Marie Curie de Freyming-Merlebach, mais garder le site des formations hôtelières.

Des bassins de vie avec "des difficultés sociales"

Pour justifier ces fermetures, la Région met d'abord en avant le taux d'occupation de ces lycées : 35% à Behren-lès-Forbach, 50% à Landres et 46% pour Freyming-Merlebach. Et les projections ne vont pas en s'améliorant : selon les prévisions de l'Insee , la ville de Metz devrait compter 12% d'habitants âgés de 15 à 19 ans en moins en 2050, par rapport à 2020. Le bassin Thionville-Longwy perdrait 4,7% de ses jeunes sur la même période. Les coûts énergétiques commencent aussi à devenir trop lourds à supporter pour la Région dans certains établissements. La facture devrait s'élever à 100 millions d'euros cette année, 40 millions d'euros de plus qu'en 2022.

"Quel va être le coût social pour tous ces élèves ?", demande Agnès Bragard, déléguée du syndicat Snes-FSU en Moselle. "Il va y avoir un coût supplémentaire pour le transport, ou quand les élèves seront obligés d'aller à l'internat. Certains élèves renonceront peut-être à une formation à cause de ça..." La syndicaliste dénonce des fermetures prévues dans des bassins "avec des difficultés sociales". "Il y a une grande pauvreté dans ces territoires, c'est un vrai renoncement", explique-t-elle. "Dans ces bassins, il y a déjà eu des renoncements sur les transports et sur d'autres services. Là, c'est un renoncement de plus."

De son côté, le groupe Rassemblement national à la Région, présidé par le Mosellan Laurent Jacobelli, dénonce une annonce "très grave". "Derrière la fermeture d’un établissement scolaire, c’est l’attractivité du territoire, le quotidien de familles et l’avenir de nos jeunes qui est en jeu", affirme le groupe dans un communiqué. "Quand on est élu, responsable politique, on doit tout faire pour éviter ces annonces. Pour cela, il aurait fallu se battre. Les élus et le nouveau président ont préféré se résigner et ont baissé les bras en cédant au fatalisme." Ce rapport sera présenté aux conseillers régionaux le 23 mars prochain.