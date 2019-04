C'est une bonne nouvelle pour l'enseignement supérieur dans l’Yonne

L'école d'informatique EPSI s'installe à Sens et une première promotion débutera ses études à la rentrée. Elle va délivrer des diplômes Bac +3 et Bac +5 en informatique. Une école, sans équivalent dans l'Yonne qui pourrait même concurrencer des établissements franciliens

Sens, France

L'école d'informatique EPSI s'installe à Sens et une première promotion débutera ses études à la rentrée.

Elle va délivrer des diplômes Bac +3 et Bac +5 en informatique. Une école qui n'a pas d'équivalent dans l'Yonne notamment en raison d'un laboratoire bien équipé qui sera mis à disposition des élèves explique Baptiste Delphin, coordonnateur pédagogique : « On a des objets connectés comme une enceinte Amazone, des drones aussi que l’on va pouvoir programmer. Ils vont pouvoir expérimenter grâce au scan 3D, l’impression 3D, l’informatique et l’électronique embarquées. Les étudiants vont pouvoir faire leur propre robot dans ce labo. C’est vrai que nous avons du matériel que d’autres écoles n’ont pas forcément. Et les étudiants pourront expérimentés sur ces objets innovants tout au long de leur formation». Et c'est ce qui a motivé Mohammed, 21 ans, actuellement en BTS au lycée de Sens «Là on se concentre vraiment sur la partie professionnelle. Ce n’est pas que de la théorie comme dans d’autres écoles. Du coup en entreprise, on aura plus d’expérience". A l'EPSI de Sens, la plupart des étudiants seront en alternance dans une entreprise. A 20 ans, Cécile était prête à quitter l'Yonne pour faire ses études. Mais elle est finalement restée. « Pour les icaunais cette école est une chance car cela évite de payer un loyer ou de passer son permis »

Et ses étudiants n'auront aucun mal à trouver du travail explique Véronique Riguet, directrice de l'EPSI : "l’emploi des informaticiens a été multiplié par trois en dix ans. C’est vraiment un métier qui recrute en permanence et notamment dans le sénonais. Même aujourd’hui une boutique de proximité a besoin d’une caisse enregistreuse et de connaissance informatique.il y a de réel besoin Et aujourd’hui il y a aussi une envie de faire de ce territoire un territoire ou les start-up ont envie de s’installer. Car la qualité de vie est meilleure que celle de la région parisienne donc c’est encore une deuxième piste".

L'EPSI de Sens sera la dixième école du réseau en France

A Sens, l'EPSI continue de recruter pour sa première promotion à la rentrée. Renseignement au 03 86 49 26 20 ou epsi.fr

En alternance, la formation est rémunérée. Or alternance, elle coûte 7 à 8.000 euros par an. Par ailleurs, l'école organise des ateliers sur le numérique destinés au Grand public. Prochain rendez-vous le jeudi 16 mai pour découvrir le Raspberry Pi, un ordinateur de la taille d'une carte de crédit qui vaut 35 euros et peut avoir de multiples applications.