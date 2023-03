"C'est une désillusion ! ", les élus de la région Grand Est valident la fermeture du lycée de Pulvsersheim

Profs et élèves s'y attendaient : les élus du conseil régional du Grand Est ont voté ce jeudi 23 mars, pour la fermeture du lycée professionnel de Pulversheim. Il y a eu 94 voix pour, 75 contre. La délibération concernait 6 lycées au total.

Désillusion sur place

La fermeture sera effective dès la rentrée 2024. Pour la région grand Est : il fallait fermer parce qu'il y a une baisse démographique, les bâtiments sont trop énergivores et le taux d'utilisation du lycée est seulement de 39% (alors que sur place on parle de 340 élèves pour une capacité de 370 élèves ). Les 4 formations : chaudronnerie, électricité, métiers de la sécurité et la 3e prépas métiers seront déplacées à Cernay, Mulhouse et Illzach.

"C'est une désillusion même si on s'y attendait. Il n'ont pas voté au cas par cas, ils ont voté pour l'ensemble des lycées. Depuis le mois d'octobre il n'y a pas eu de concertation. Ils ne sont pas venus sur place. On est déçus par ce système," témoigne Fabien Naegelin, professeur des métiers de la sécurité.

Une dizaine de professeurs de Pulversheim ont fait le déplacement à Metz avant le vote. Ils ont distribué des tracts, mais ça n'a pas suffit.