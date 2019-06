"C'est une partie de la commune qui meurt" : l'école primaire de Sarzay va définitivement fermer

Sarzay, France

La cloche de l'école qui sonne, les enfants qui jouent dans la cour de récréation. Ces bruits, on ne les entendra plus jamais à Sarzay. Vendredi 5 juillet, au soir de la fin de l'année scolaire, l'école primaire va définitivement fermer. Il ne restait plus beaucoup d'enfants, seulement 13 de niveau CM1 et CM2. Mais c'est un crève-cœur pour le maire et les habitants de la commune. "Les enfants, je les entendais crier et jouer dans la cour de récréation. Là, je ne les entendrai plus", témoigne Chantal. "C'est une partie de la commune qui meurt", déplore-t-elle.

Tout le monde connaissait tout le monde grâce à l'école. C'était une deuxième famille"

La disparition des classes uniques

Des classes uniques, la direction des services de l'Education nationale n'en veut plus. D'où la fermeture totale de l'école. Les conditions d'apprentissage étaient pourtant idéales, selon les parents d'élèves. "Des petites classes, c'est un cadre parfait pour apprendre. Moi, j'ai fait quatre ans de temps périscolaire avec les enfants. On les emmenait un peu partout, même à la pêche !", se rappelle Isabelle, cantinière de l'école depuis six ans.

Les enfants devront désormais aller à l'école à Mers-sur-Indre ou à Montipouret. Un vrai coup dur pour l'attractivité du village de Sarzay, dont la population diminue depuis plusieurs décennies. "Je suis dégoûté. C'est une grosse perte pour le village. Il y a plein de familles qui sont venues à Sarzay mais qui ne resteront pas. C'est un village vieillissant", constate Stéphane, un parent d'élève.

À Sarzay, il reste bien la forteresse médiévale qui fait la fierté de la commune. Elle attire plusieurs milliers de touristes chaque année. "Mais ça ne suffit pas. Ça fait de l'animation pendant l'été, de juin à septembre. Mais l'hiver, sans les cris des enfants, ça sera triste", annonce le maire, Patrick Lacou. Lui envisageait de briguer un cinquième mandat aux élections municipales en 2020. Finalement, il ne se représentera pas, déçu par la fermeture de l'école.