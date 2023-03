"C'est une sorte de service militaire déguisé" : le SNU pourrait être généralisé en Dordogne dès septembre

À la rentrée prochaine, en septembre 2023, le gouvernement prévoit d'expérimenter l'obligation du Service national universel (SNU) pour les jeunes de 16 ans de six départements. Même si la liste n'a pas encore été décrétée, la Dordogne aurait déjà été choisi selon le syndicat des enseignants du secondaire , le SNES-FSU. Une expérimentation d'un an avant une éventuelle généralisation dans tout le pays.

ⓘ Publicité

12 jours obligatoires, le permis financé

Dans un document interne du ministère de l'Éducation nationale que Radio France a pu consulter, le contenu de ce SNU obligatoire est expliqué : "il se compose d'un séjour de cohésion obligatoire de 12 jours [...] en dehors de son département/région de résidence". Cette période pourrait être suivie "d'une période facultative qui peut prendre la forme d'un service civique ou bien d'un engagement dans les réserves". Ce document indique que le jeune qui participera également à la phase facultative "aura son permis de conduire intégralement financé".

Levée de drapeau et Marseillaise

Lors de ce "séjour de cohésion" obligatoire de 12 jours sur le temps scolaire, une journée type commencera à 6h30 du matin. Après un petit-déjeuner et la "levée des couleurs", des "activités diversifiées, de temps libre et de temps de vie collective" seront organisées toute la journée avant une extinction des feux à 22h30 "après un temps de démocratie interne et un temps libre". Le document à entête du ministère de l'Éducation nationale explique que "les rituels républicains (levée du drapeau, marseillaise, etc.) font partie intégrante des éléments qui rythment et donnent un cadre à chaque journée."

"Des journées consacrées à la défense"

"[...] Aussi, pendant le séjour de cohésion, les jeunes vivent des journées consacrées à la défense et à la mémoire, à la sécurité intérieure, à une formation à la prévention et aux secours civiques, à la transmission des valeurs de la République, au développement durable et à la biodiversité, mais également à l’engagement par le biais de projets communs".

"Un service militaire déguisé" pour le SNES de Dordogne

"Il y a quand même une approche militaire" déplore Jérémy Destenave, membre du bureau du SNES-FSU (syndicat du secondaire) en Dordogne. "C'est une sorte de service militaire déguisé" s'insurge même l'enseignant : "faire une levée de drapeau, se mettre au "garde à vous" devant une ministre, alignés en rang d'oignon, c'est une symbolique qui ne s'applique pas, à notre sens, à des mineurs et à des civils. Même les militaires ne chantent pas la Marseillaise tous les matins !", poursuit Jérémy Destenave.

"On pense que tout cet argent devrait être investi dans l'éducation nationale d'une autre manière".

Le président de la République pourrait acter ce SNU obligatoire dès le printemps.