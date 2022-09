"C'était inespéré" : deux mois après la grêle, les écoles sinistrées du Taillan-Médoc font leur rentrée

"Margot, Margot !", crie Chahinese, cartable décoré avec des paillettes à la main, dans la cour de récréation de l'école élémentaire Éric-Tabarly, au Taillan-Médoc. Elle vient d'apprendre qu'elle sera dans la même classe de CP que sa meilleure copine, en ce jeudi 1er septembre, jour de rentrée pour près de 285.000 élèves en Gironde. "Tu sais que j'ai un cahier avec une photo de ma chienne dessus ?", s'écrie-t-elle. "Il est rose et il y a aussi un petit oiseau dessus." La petite fille ne pense plus du tout au violent épisode de grêle, qui a frappé la commune du Taillan-Médoc le 20 juin dernier. "L'avantage, c'est que les enfants oublient vite", explique l'un des papas. "Donc je pense que c'est derrière eux maintenant."

De nombreuses voitures avaient été partiellement détruites par les impacts de grêle, tout comme plusieurs centaines de maisons, rendues inhabitables à cause de dégâts sur les toitures. Un traumatisme pour beaucoup d'enfants. "Ils ont assisté à tout", explique Angélique. "Voir de l'eau qui tombe du plafond, ça n'est pas rien. Désormais, dès qu'ils voient un gros nuage passer, c'est le stress et la panique." Les écoles de la commune n'y ont pas échappé : l'école élémentaire Éric-Tabarly avait été en partie inondée dans les toilettes.

Des travaux concentrés sur les écoles

De nombreux parents d'élèves font partie des sinistrés. Chez Anne et Bastien, la toiture a été trouée à de nombreux endroits. "J'aurais préféré faire une rentrée aussi sereine que celle de ma fille", confie le père de famille. "Mais on est vraiment très contents que nos filles retournent dans l'école où elles étaient inscrites et prévues", complète la mère.

Et ce n'était vraiment pas gagné d'avance. "Il y a deux mois, je n'aurais pas mis ma main à couper qu'on y arriverait. C'était vraiment inespéré", avoue Agnès Versepuy, la maire du Taillan-Médoc. "Cet été, nous avons fait le choix de concentrer l'intégralité des travaux sur les écoles. Ils ont fini la toiture ce mercredi, c'était vraiment moins une..." Seule adaptation pour cette rentrée : une classe de l'école maternelle Jean-Pometan a été délocalisée dans une autre salle de l'école, pour finir les dernières réparations. Les associations de la commune, elles, sont toujours hébergées dans des préfabriqués.