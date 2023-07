"C'était trop cool" : à Arcachon, une journée pour sensibiliser les jeunes sur les dangers à la plage

Près de 1 000 noyades sont enregistrées chaque année. Plus de la moitié d'entre elles se produisent lors de la saison estivale. Pour prévenir des risques que l'on peut rencontrer sur la plage et lors de la baignade, la Mutuelle d'assurance Macif, en partenariat avec la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) organisent une campagne de prévention mobile baptisée "Mini Sauveteurs". Les 15 et 16 juillet, leur tente était aménagée sur la plage du Boulleau à Arcachon.

Apprendre les premiers gestes

Le parcours se divise en plusieurs ateliers. De la théorie à la pratique, les mini Sauveteurs appréhendent tous les gestes nécessaires pour gérer une situation de danger, ou bien lorsqu'ils sont face à une personne en danger. Exercice de mémorisation des différents numéros d'urgence, mise en position latérale de sécurité, massage cardiaque... L'objectif, rappelle Maxime Bonnet sauveteur, et coordinateur de l'opération : "Il faut les initier sur les risques de la plage, mais aussi sur les gestes qui sauvent".

Et l'un des premiers réflexes inculqués aux jeunes, c'est celui de savoir alerter : "Alerter les gens autour de soi, c'est connaître les numéros d'urgence. Cette première approche est primordiale. Aussi, l'un des principaux dangers est de justement penser qu'il n'y en a pas" rappelle-t-il.

Les enfants apprennent les différents numéros à contacter en cas d'urgence © Radio France - Hugo Deschamps

Après une petite heure, à s'essayer aux différents ateliers et quiz, les enfants repartent avec leur diplôme de Mini Sauveteur. "C'était trop cool d'apprendre, comme ça si un jour ça m'arrive, je saurais quoi faire" raconte Roméo, 11 ans. Théo, son ami, atteste : "Ce que j'ai préféré ? Le massage cardiaque !".

Céline est venue accompagnée de Simon, son fils de 5 ans et demi : "C'est important qu'il apprenne les premiers gestes parce que les risquent et les accidents de la vie peuvent arriver à tout âge".