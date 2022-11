"Ça caille, on empile les pulls !" : l'arrivée du froid dans les collèges et lycées de Gironde

"Je suis en train de me peler le *** !" Les jeunes girondins le disent avec leur habituel franc-parler. Les premiers froids de l'hiver et les dépenses liées aux factures d'énergie impactent déjà les établissements scolaires. Devant les grilles du collège de Lacanau, ces élèves de 4ème sont passés des tee-shirts aux doudounes en quelques semaines à peine. "Moi, personnellement, j'ai plus froid que d'habitude. On double la couche de vêtements, des pulls et des écharpes. Je suis assis à côté du chauffage et il n'est pas allumé. Après on n'a pas le droit de garder notre manteau en classe donc on se caille. "

ⓘ Publicité

"Les profs aussi !"

Enseignante dans un collège de la métropole bordelaise, Céline confie également quelques difficultés. "Il y a des salles de classe où il n'y a pas de chauffage du tout. Donc le matin, on tourne parfois à quatorze quinze degrés au grand maximum. C'est compliqué à la fois pour les profs, c'est compliqué de mettre les élèves au travail. C'est compliqué pour la concentration. On est surtout inquiets pour les semaines à venir."

Le département a la main sur le thermostat des collèges

"Effectivement on est dans le dur", reconnaît le conseil départemental de la Gironde face aux premières températures hivernales. Responsable des collèges, la collectivité gère mécaniquement le thermostat dans ses établissements scolaires. En hiver, "jusqu'à présent, la température était de 19 degrés", explique Chrystelle Audoit directrice générale adjointe en charge de l’éducation et de la jeunesse.

"Conformément à la circulaire nationale , on est passés à 18°C dans les salles de classe (et 12°C dans les gymnases). Sachant que les collèges eux-mêmes ont la possibilité d'augmenter manuellement d'un degré supplémentaire. Pour autant, s'il y a des températures constatées qui sont inférieures à 18°C, cela signifie qu'il peut y avoir des problématiques de défaut d'isolation, auquel cas il faut évidemment nous alerter." Jusqu'à présent, les situations anormales sont rares, selon le syndicat d'enseignants SNES-FSU en Gironde. Secrétaire départemental du syndicat majoritaire dans le second degré, Arnaud Lacombe se dit toutefois inquiet pour un certain nombre d'établissements datant des années 70 et 80 et où l'isolation et l'étanchéité ne sont plus tout à fait assurées.

"On redoute énormément l'arrivée de l'hiver" dit un proviseur

Comment les collèges et lycées de Gironde se préparent à passer l'hiver ? Secrétaire académique d'Id-FO, le syndicat des personnels de direction en Aquitaine, Loïc Guibon constate "des situations différentes d'un établissement à l'autre et surtout d'une collectivité à l'autre". "Pour ce qui est des lycées qui sont gérés par la région, nous avons eu, à travers la dotation de fonctionnement, une somme assez considérable pour pouvoir palier aux premières factures de gaz. À titre d'exemple, dans un établissement du Sud-Gironde, le budget énergie était l'an dernier de 50.000 euros pour toute l'année. Là nous avons reçu 240.000€ pour 2023", explique le proviseur.

"Le département, qui à la charge des collèges, gère cela de manière différente, ajoute Loïc Guibon. La collectivité a demandé aux établissements scolaires de d'abord puiser dans les fonds de réserve, ce qui est bien légitime. Et en fonction des factures qui vont arriver, le département va discuter avec chaque établissement pour pouvoir répondre aux montants qui seront présentés."

Aucun collège ne sera laissé "sur le bord de la route"

Le conseil départemental de la Gironde précise avoir "voté au budget primitif une dotation exceptionnelle sur le financement des sources d'énergie". Directrice générale adjointe en charge de l’éducation et de la jeunesse, Chrystelle Audoit confirme par ailleurs qu'une contribution "faible", de l'ordre de 20%, est demandée aux collèges qui ont "des fonds de réserve suffisants". La collectivité estime que "pour 80 à 90% des collèges, c'est le département qui va payer l'intégralité des factures (...) On n'a jamais laissé sur le bord de la route un seul établissement en difficulté financière."

Fonds de réserve "déjà à sec" et "voyages scolaires annulés"

Reste que, selon le syndicat Id-FO des personnels de direction en Aquitaine, les dépenses énergétiques passées et à venir ont déjà conduit des établissements scolaires à "faire le choix de ne pas financer de voyages pédagogiques sur leurs fonds puisque cet argent est dévolu uniquement au paiement des factures de chauffage". Au moins trois collèges et lycées du département auraient ainsi fait une croix sur les voyages au ski cet hiver.