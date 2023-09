"Ça chamboule le quotidien" : les enfants de l'école Perey font leur rentrée ailleurs, à cause des émeutes

Il n'y a pas eu de pleurs, tout juste quelques cris, devant la grille de l'école Paul-Langevin, de Strasbourg, ce lundi 4 septembre 2023. Des enfants très sages pour découvrir une nouvelle école, dans laquelle ils n'ont pas choisi d'aller. Leur établissement d'origine, l'école Marguerite-Perey, a été incendié lors des violences urbaines de fin juin et ne devrait pas rouvrir avant le retour des vacances de la Toussaint.

À 8h30, les parents étaient presque les plus stressés par ce changement d'école. "Ca va encore, on n'est pas très loin, relativise Nawel, une des mamans. Mais ça chamboule quand même, ils sont mélangés à beaucoup plus d'élèves." Pour Lahrizi et Mariem, qui accompagnent leur fils en CE1, "c'est un dérangement car on doit plus marcher le matin, c'est gênant pour les enfants" et "il y a une classe qui regroupe deux groupes avec deux maitresses alors que mon fils est en difficulté, donc j'aurais préféré qu'il reste avec une maitresse pour douze élèves, là ça risque d'être plus difficile pour l'attention".

"C'est un dérangement"

L'arrivée de 250 élèves de l'école Perey, répartis sur deux établissements (Langevin pour les CP à CE2, ainsi que la classe Ulis pour les élèves handicapés ; Wurtz pour les CM1 à CM2), a été un défi logistique à gérer en deux mois. Mais en ce jour de rentrée, tout semble en ordre : chaque élève à sa place en classe, les salles sont bien pourvues en manuels, matériel scolaire et elles sont même décorées. "Elle est magnifique, ma classe, s'enthousiasme Abdelmalik, en CE2. Même s'il y a un peu plus de marches à monter !"

La préfète de Région Josiane Chevalier et la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian ont visité l'école Langevin pour voir l'accueil des enfants de l'école Perey © Radio France - Theo Boscher

Il y a tout de même quelques aménagements. "Les salles de l'école Langevin ont été rendues disponibles et l'exception, c'est que deux classes qui devaient être dédoublées ont été rassemblées en une seule pour trouver la place nécessaire", explique Christelle Wieder, l'élue du quartier de Cronenbourg.

Deux psychologues dédiés

Pour répondre aux questions des parents, l'Education nationale a nommé deux psychologues pour l'école Marguerite-Perey. Une enseignante est aussi chargée de faire le lien entre les deux écoles provisoires. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu pour la directrice, Nathalie Amann : conserver un esprit d'école entre les élèves, même séparés. "Il y a le journal d'école qui fait le lien et nous avons prévu des actions pour que tous les élèves se rencontrent physiquement : la rentrée en musique se fera sur le site de Langevin et on emmènera les petits voir les grands dans l'école Wurtz", prévoit-elle.

"Les enfants ont fait l'objet de toutes les attentions pour avoir une rentrée dans les meilleures conditions", se satisfait Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg. Pour le moment, l'école Marguerite-Perey est encore en travaux mais elle doit rouvrir à la rentrée des vacances de la Toussaint.