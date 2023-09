"Ça me pèse quand je me demande si on va manger ce soir", confie un étudiant amiénois

L’UNEF estime que le coût de la vie étudiante n'a jamais été aussi élevé qu’en 2023. À Amiens, le budget nécessaire a augmenté de presque 6 % selon le syndicat. Derrière cette hausse se cachent plusieurs augmentations locales, notamment presque 1 % pour les logements et plus de 8 % pour les transports. L es étudiants sont donc souvent contraints de faire des choix pour payer leurs factures. Certains jeunes réduisent alors la somme consacrée à l'alimentation. C'est le cas pour Tom, étudiant en première année de littérature anglaise à l'Université Picardie Jules Verne.

Des repas sans viande, ni légume

"Ça pèse des fois quand je me dis que je ne sais pas ce que je vais manger ce soir ou est-ce qu'on va manger", commence-t-il. En entamant sa deuxième Licence 1, Tom est inquiet de réussir son année, mais aussi de remplir son frigo. Il explique qu'il consacre un budget maximum de 100 à 150 euros chaque mois pour se nourrir. "Avec ma coloc, il faut qu'on s'organise au niveau de l'argent", explique-t-il.

"Des fois, c'est ma famille qui m'achète de la viande quand je rentre chez eux. C'est trop cher la viande quand on vit à deux, ou même tout seul", regrette-t-il. Tom assure ne pas être le seul dans cette situation. Il en discute souvent avec ses amis. "C'est quand même important d'avoir une alimentation équilibrée. Et, souvent, on ne peut pas se le permettre quand on est étudiant. Je mange surtout des pâtes et un peu de viande, mais ce n'est pas très sain. Je n'ai clairement pas les sous pour acheter assez de légumes", observe le jeune de 19 ans.

"Ça m'est arrivé de réduire mes portions, ou de ne pas manger "

Une tension financière quotidienne qui contraint le jeune à abandonner certains repas. "Ça m'est arrivé de réduire mes portions, ou de ne pas manger. Quand on a qu'une heure pour manger et que je n'ai pas le temps de rentrer chez moi par exemple. Parce que la cafeteria reste parfois un peu trop chère. Donc il y a des fois où je ne mangeais pas avant d'aller en cours", regrette Tom.

Mais le jeune étudiant constate déjà les conséquences de ces changements d'habitude : "On se sent moins bien forcément, on a moins d'énergie donc on réfléchit moins vite. On comprend moins bien les cours. Et puis après quand il faut rentrer réviser on n'a pas l'énergie donc on essaie juste de se faire des féculents ou de dormir. Parce que la journée d'après arrive vite".