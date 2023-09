"Ca n'a pas été un projet facile" : la crèche transfrontalière "Kita Salut" ouvre enfin à Sarrebruck

Elle est flambant neuve, et ouvrira ses portes ce mercredi 6 septembre : la première crèche transfrontalière franco-allemande du secteur, bilingue et biculturelle, va accueillir 33 enfants, de la naissance à 3 ans, aussi bien Allemands que Mosellans. La Kita Salut se situe à Sarrebruck, dans le quartier de Brebach, non loin de la route qu'empruntent nombre de frontaliers de Moselle-Est pour aller travailler.

Financée - entre autres - par la ville de Sarrebruck, la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluences, et le fonds européen Feder, pour un total de 10 millions d'euros, elle est l'aboutissement d'un long et difficile travail de coopération franco-allemande qui aura duré sept ans : l'idée avait été lancée en 2016.

L'équipe, composée de 25 personnes, est parfaitement bilingue. © Radio France - Julie Seniura

Ecueils financiers, administratifs, pédagogiques...

Un casse-tête tel que des trois projets de crèches transfrontalières, deux ont été abandonnés en cours de route, à L'Hôpital et Morsbach. Celle-ci voit donc enfin le jour. Une grande fierté pour le maire de Sarrebruck, Uwe Conradt : "C'est historique pour toute la région. Et le bâtiment est magnifique pour les enfants".

Mais avant d'en arriver là, les obstacles ont été nombreux à surmonter. Outre le financement, il a fallu trouver des compromis au niveau administratif : "Les normes allemandes et françaises ne sont pas les mêmes", explique Roland Roth, le président de l'agglomération de Sarreguemines-Confluences, parmi les porteurs du projet. "On a par exemple eu des débats sur la TVA, avec les flux d'argent qui franchissent la frontière". Autre exemple : la Caisse d'allocations familiales de la Moselle participe au financement du fonctionnement d'une crèche qui n'est pas sur le territoire français.

Mais c'est surtout au niveau de la pédagogie que les normes françaises et allemandes diffèrent. "Par exemple sur le nombre d'enfants accueillis", explique Klara, l'une des éducatrices allemandes de l'équipe. "En Allemagne, une crèche, c'est onze enfants, pas plus. C'est plus agréable pour nous, on a davantage le temps d'observer le développement des enfants. Comparé à la France, c'est un vrai luxe".

La crèche est dotée de livres à lire en allemand comme en français. © Radio France - Julie Seniura

"Les enfants s'adaptent parfaitement bien quand on leur parle plusieurs langues"

Les enfants seront encadrés en permanence par des adultes français et allemands, parlant les deux langues à la perfection. "Les premiers mots prononcés par les enfants sont souvent en français, mais ce n'est pas la langue qui compte, pour l'enfant : ce sont le ton employé, les gestes", raconte Carmen Pavlic, la directrice de la Kita Salut. "L'enfant va parler avec l'intonation, et c'est ça qui va rester. Il pourra apprendre plus facilement d'autres langues plus tard".

Mais les petits Mosellans, dans trois ans, ne pourront pas continuer leur scolarité à Sarrebruck, dans le Kindergarten qui, lui, est doté d'une centaine de places pour les enfants de 3 à 6 ans. "Le Kindergarten et l'école maternelle, ce n'est pas pareil. Les enfants français ne peuvent donc pas être accueillis", déplorent Uwe Conradt comme Roland Roth. Il leur faudra intégrer le système éducatif français... sauf si une solution est trouvée d'ici là. "C'est une vraie interrogation qui va demander, encore une fois, beaucoup de travail et de volonté", insiste le président de l'agglomération Sarreguemines-Confluences.

La crèche sera ouverte de 7 heures à 17 heures, du lundi au vendredi. Sur les onze places réservées aux petits Mosellans, sept sont pourvues : il reste donc quatre places disponibles. Elles seront attribuées en priorité aux parents frontaliers habitant ou travaillant dans l'une des 38 communes de l'agglomération sarregueminoise.

Pour plus de renseignement, il faut contacter la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences .