"Ca va nous marquer à vie" : quand les lycéens de Maryse-Bastié à Hayange honorent le devoir de mémoire

On commémore, ce lundi, la fin de la Seconde Guerre Mondiale et la capitulation de l'Allemagne nazie : c'était le 8 mai 1945, il y a donc 78 ans. Il y a quelques jours, les élèves de 1ère bac pro des Métiers de l'Accueil du lycée Maryse-Bastié d'Hayange ont présenté la synthèse de leurs travaux, réalisés toute cette année scolaire, sur la mémoire de la déportation et de la Shoah. Ils ont visité le Mémorial de la Shoah à Paris, et le camp d'extermination d'Auschwitz . Ils ont également travaillé sur le cas particulier de la Moselle annexée entre 1939 et 1945, avec le musée Ascomémo d'Hagondange. Ils ont aussi rencontré des résidents d'Ehpad hayangeois qui ont connu la guerre dans leur enfance.

Les jeunes ont organisé une grande journée de restitution de leur travail, ce vendredi 5 mai, au sein de leur lycée. En point d'orgue, la rencontre avec Simone Schlitter, une Mosellane qui était enfant à l'époque, et Aloyse Shwartz, un Mosellan Malgré-Nous, incorporé de force dans l'armée allemande.

Histoires particulières et grande Histoire

Aloyse Schwartz, bon pied bon œil, raconte pendant près d'une heure ces terribles années de l'Annexion : il avait treize ans au déclenchement de la guerre. Habitant avec sa famille à Monneren, il sera incorporé de force en 1943. Les ados écoutent religieusement, et s'interrogent : "Vous n'avez pas songé à déserter ?" Le nonagénaire répond du tac au tac : "Nous étions incorporés, mais nous avions le cœur bleu blanc rouge. Mon idée était de passer de l'autre côté, si j'avais été au front. Mais beaucoup n'ont pas réussi : sur le front soviétique, les Russes ne connaissaient pas notre cas !".

Simone Schlitter, elle, avait une dizaine d'années pendant la guerre. Elle raconte aux jeunes élèves comment, des mois après la Libération, elle craignait le moindre bruit. "Je courrais me réfugier à la cave, en temps de paix !" La nonagénaire a raconté son histoire dans un livre, qui doit paraître cette année. "Mon histoire personnelle a été ravivée par la guerre en Ukraine. Raconter à la jeunesse, c'est transmettre. Et j'en ai vu certains qui avaient été un peu interpellés par mon récit".

Des histoires particulières, qui viennent compléter ce qui a été vu et entendu ces derniers mois, notamment à Auschwitz. Cette visite a été, sans conteste, le point d'orgue de ce travail de mémoire pour Yasmina et Tanguy : "C'était très choquant. Ca va nous marquer à vie. On doit être tous rassemblés, à l'heure actuelle. Il n'y a pas de raison de bannir un groupe de personnes".

Faire ce travail de mémoire dans un lycée professionnel, où l'histoire n'est pas la matière principale, a d'autant plus de sens pour Sophie Hentges, l'une des enseignantes. "Je pense que ça a vraiment changé nos élèves, leur attitude. J'ai été très fière de voir leur engagement, poser les bonnes questions. J'ai vraiment eu l'impression d'aider les jeunes à devenir les citoyens de demain, à avoir une lecture de l'avenir."

Ce projet a été soutenu financièrement par la région Grand Est et le Mémorial de la Shoah à Paris.