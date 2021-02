ça y est toutes les salles ont retrouvé le chauffage au collège Jules Ferry de Cherbourg-en-Cotentin

Il en aura fallu des semaines pour régler le problème du chauffage au collège Jules Ferry de Querqueville à Cherbourg-en-Cotentin. Mais c'est réparé ! Dans un communiqué le Département de la Manche affirme aujourd'hui que "Les travaux d’installation du chauffage du collège Jules Ferry ont été réalisés entre septembre 2018 et mars 2019 afin de remplacer un système vieillissant et obsolète. Début décembre 2020, le collège de Querqueville alertait déjà le Département sur un dysfonctionnement du chauffage. L’entreprise Eiffage (en charge de la maintenance) est alors intervenue et a constaté que l’automate du système de gestion était hors service. Un nouvel automate a été installé le 15 décembre". Mais depuis des problèmes persistaient et des élèves se plaignaient. Certains affirmant même que la semaine dernière lors de la vague de froid il ne faisait "pas plus de 14 degrés dans des salles".

Un soulagement pour les élèves

Mercredi dernier, le 10 février, un nouveau problème de chauffage était signalé dans 2 salles de classe. L’entreprise s'est rendue au collège, en début d’après-midi, le chauffage a été remis dans les 2 salles de cours. Mais il aura fallu quelques jours encore pour régler le gestionnaire automatique du chauffage. C'est chose faite depuis ce lundi après-midi et c'est un soulagement pour les 423 élèves de l'établissement. Des élèves déjà obligés d'ouvrir les fenêtres toutes les heures pour cause de COVID !