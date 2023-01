Cafouillage autour des repas dans les cantines de Castelnau-le-Lez

"Mon fils nous a dit que ça lui avait fait bizarre de voir un étalage vide à la cantine à la rentrée". Le fils de Pierre est en CP à Castelnau-le-Lez. Et comme les autres élèves de la commune, son plateau repas sonne un peu plus creux depuis début janvier. Les enfants se voient désormais proposer quatre composants au lieu de cinq auparavant.

Quatre aliments au lieu de cinq

Concrètement, cela veut par exemple dire qu'il n'y a plus qu'un seul accompagnement au lieu de deux. Inquiets, des fédérations de parents d'élèves ont écrit au maire, le 9 janvier. Bien qu'au courant du changement dans les assiettes, ces associations disent regretter "une communication tardive", et indiquent n'avoir pu "que constater cette décision".

De son côté, la mairie rappelle qu'en effet les fédérations de parents d'élèves étaient au courant depuis fin novembre d'une baisse à venir du nombre d'éléments par menu. Mais reconnaît une sorte de cafouillage avec son prestataire.

Une mésentente entre mairie et fournisseur

Le fournisseur de repas a en effet informé Castelnau-le-Lez à l'automne qu'en raison de la hausse générale des prix, les tarifs en cours pour la cantine ne suffisaient plus. S'en sont suivies des négociations, dans lesquelles a été acté oralement une réduction du nombre d'aliments par repas. Mais, malgré des relances de la commune, le prestataire n'a pas fait parvenir un avenant au contrat, et a décidé seul, selon la mairie, d'appliquer cette baisse d'aliments.

"Aujourd'hui (mardi 10 janvier), je n'ai toujours pas de signature d'avenant au contrat" regrette le maire, Frédéric Lafforgue. "On a découvert, sans le découvrir vraiment parce que c'était prévu, mais on a découvert que le prestataire avait modifié les menus sans que j'ai signé."

"Si on avait des aliments locaux et bio, l'inflation serait moins subie"

L'opposition municipale s'est emparée du sujet, alertée par des parents d'élèves. L'élue Mathilde Borne regrette notamment le choix du fournisseur, qui aurait pu amoindrir l'effet de la hausse des prix. "Si on avait des aliments locaux et bio, l'inflation serait moins subie. Aujourd'hui le prestataire vient de Perpignan, donc je comprends que cela représente des coûts en plus de faire venir des camions tous les matins."

Retour à la normale, avant des changements définitifs ?

Le maire Frédéric Lafforgue assure avoir demandé à son fournisseur de revenir au contrat de base dès jeudi, donc à des repas avec cinq aliments. Et pour remettre les choses à plat, la mairie va organiser une réunion avec les associations de parents d'élèves le 18 janvier, ainsi qu'un sondage auprès des parents pour savoir ce qu'ils veulent pour les cantines. Un cabinet extérieur va aussi analyser le contrat actuel et son exécution.