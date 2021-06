Calandrettes : les écoles en Occitan sont-elles menacées de disparition ?

C'est une décision qui a brusqué les défenseurs de l'occitan. Le 21 mai, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi Molac. Le texte, voté en avril, prévoyait d'inscrire au Code de l'éducation les écoles où les cours sont dispensés en langue régionale.

Pour les Sages, il s'agissait de faire respecter l'article 2 de la Constitution qui dispose : "La langue de la République est le français". Dès lors, enseigner les mathématiques, l'histoire, ou les sciences en occitan irait contre la Constitution.

Une analyse que ne partagent pas les défenseurs des langues régionales. Plusieurs manifestations ont été organisées durant le week-end, notamment à Montpellier.

Dans l'Hérault, 14 établissements (12 écoles primaires, 2 collèges et 1 lycée) et plus de 1100 élèves sont directement concernés par la décision du Conseil constitutionnel. Devant le portail de la Calandreta Dau Clàpas, quartier Figuerolles à Montpellier, c'est l'incompréhension qui prime.

Pour Alexia Pasinato, tout étudier en occitan ne se fait pas au détriment du français. C'est pour elle un "faux argument" :

"J'ai trois enfants qui sont passés par la Calandrette. Pour mes deux aînés – qui sont maintenant dans un établissement public – il n'y a aucun souci. Ils maîtrisent le français aussi bien que les autres enfants."

"Ils maîtrisent le français aussi bien que les autres enfants" – Alexia Pasinato Copier

Dans les Calandrettes, seul le français reste dispensé dans la langue de Molière. "Les enfants apprennent d'abord à lire en occitan, puis le français vient naturellement", explique Marie Blanc, maman de deux enfants. Elle estime que sa fille "est bonne en dictée et en expression orale" et n'aurait donc pas de lacune en français.

Une ouverture intellectuelle

Apprendre deux langues de front pourrait même être bénéfique selon certains parents. Abdelhak Elguess estime ainsi qu'être bilingue, c'est partir avec une longueur d'avance :

"L'idée que mes enfants puissent se plonger dans une langue qui n'est pas dans leur culture, je trouve ça très intéressant. A cet âge-là, ils sont capables de digérer plein de choses. Et quand on apprend ces choses dès le plus jeune âge, derrière c'est plus facile pour apprendre d'autres langues."

Reportage de Valentin BERTRAND Copier

Connaître la culture occitane est en outre une voie d'intégration pour Alexia Pasinato :

"Je ne parle pas occitan et je ne pouvais donc pas le transmettre à mes enfants. Je suis une fille d'immigrés, chez moi on n'a pas de culture régionale et je trouvais que c'était bien que mes enfants connaissent la culture de l'endroit où ils vivent."