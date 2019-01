CALENDRIER - Baccalauréat, brevet, CAP et BEP : les dates des épreuves 2019

Le ministère de l’Education nationale a publié les dates des épreuves du brevet, du baccalauréat, du CAP et du BEP. France Bleu vous dévoile ce mardi le calendrier des examens en une infographie.

Le ministère de l'Éducation nationale a publié au Bulletin officiel le 13 décembre les dates des différents examens pour l'année 2019. Vous passez le bac, le brevet, un CAP ou un BEP à la fin de l'année scolaire ? Découvrez le calendrier des épreuves, par ordre chronologique.

Brevet d’études professionnelles

Les épreuves écrites d’enseignement général du BEP se dérouleront le lundi 3 juin 2019 et la session de remplacement le mercredi 11 septembre 2019.

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP)

Les épreuves écrites d'enseignement général du CAP auront lieu les jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019 et la session de remplacement le mercredi 11 septembre 2019.

Baccalauréat (en métropole)

Les épreuves écrites anticipées du bac général pour les élèves de première auront lieu le lundi 17 juin 2019 après-midi pour le français (séries ES, S) et français et littérature (série L) et le mercredi 19 juin 2019 matin pour les sciences (séries L, ES).

Les épreuves écrites du baccalauréat général et du baccalauréat technologique pour les élèves de terminale sont fixées aux lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 et lundi 24 juin 2019. La session de remplacement se déroulera du lundi 9 au lundi 16 septembre 2019.

Les épreuves écrites du baccalauréat professionnel auront lieu du lundi 17 au lundi 24 juin 2019, les épreuves écrites du domaine général ayant lieu du lundi 17 juin 2019 au mercredi 19 juin 2019. La session de remplacement se déroulera du lundi 9 au lundi 16 septembre 2019. Les résultats seront communiqués à compter du vendredi 5 juillet 2019.

Diplôme national du brevet

Les épreuves écrites communes du brevet se dérouleront les jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 et la session de remplacement les lundi 16 et mardi 17 septembre 2019.