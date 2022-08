Calendrier, protocole Covid, programmes, bons plans budget : le guide pratique de la rentrée scolaire 2022

Douze millions d'élèves reprennent le chemin des classes à partir de ce jeudi 1er septembre. Quelle est la date des prochaines vacances scolaires ? Les élèves devront-ils porter un masque en classe cette année ? Quelles classes pratiqueront davantage de sport ou de maths ? Les professeurs risquent-ils de manquer ? Comment faire baisser la facture des fournitures scolaires ? France Bleu vous aide à reprendre le chemin de l'école en cette rentrée 2022.

Le calendrier de l'année scolaire 2022-2023

Vacances scolaires, jours fériés, ponts... Dans cet article, vous trouverez le détail du calendrier scolaire de l'année, qui commence ce jeudi 1er septembre et se terminera le 8 juillet 2023. Vous y trouverez toutes les dates à retenir en fonction de votre zone.

Les bons plans pour économiser sur les fournitures

Même si les cartables de vos enfants sont prêts avant de reprendre la classe, il restera forcément quelques classeurs, cahiers ou tenues de sport à acheter. Et dans un contexte d'inflation inédit, les astuces pour dépenser moins sont les bienvenues. Grande surface, papeteries ou sites internet, achats groupés ou en lot.... Dans cet article, on vous récapitule les bons plans pour économiser sur les fournitures scolaires. On vous rappelle aussi le montant et les conditions d'accès à l'Allocation de rentrée scolaire.

Le protocole Covid au plus bas niveau

Pour cette rentrée, les élèves n'auront pas besoin de porter de masque en classe, ni d'appliquer une distanciation sociale en cours, à la cantine ou encore pour les activités. Le protocole Covid est à son niveau le plus bas cette année, le niveau "socle". Tous les cours ont lieu en présentiel, et aucun niveau d'alerte n'est activé. Vous trouverez tous les détails dans cet article.

Y aura-t-il un prof devant chaque classe ?

La pénurie d'enseignants suscite des inquiétudes : y aura-t-il un professeur devant chaque classe, comme l'a promis le ministre de l'Éducation Pap N'Diaye ? Plus de 4.000 postes n'ont pas été pourvus lors des concours cette année. Pour assurer les cours, l'Éducation nationale a recruté 3.000 enseignants contractuels, formés en quelques jours. Le ministre a également annoncé un concours de titularisation d'enseignants contractuels au printemps 2023. Pour faire naître davantage de vocations sur le long terme, le gouvernement a promis des augmentations de salaire substantielles aux professeurs.

Le ramassage scolaire sera-t-il assuré partout ?

Autre pénurie, celle des chauffeurs de cars scolaire. Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a souligné la semaine dernière qu'il y avait "encore des risques" que le ramassage scolaire ne puisse pas être entièrement assuré, même si le problème devrait être "d'ampleur limitée".

Les cantines plus chères cette année ?

C'est l'une des nombreuses conséquences de l'inflation : le prix des cantines scolaires va aussi augmenter dans de nombreuses communes, confrontées à la hausse des matières premières alimentaires cette année.

Une augmentation des aides aux familles

Face aux difficultés crées par ces hausses de prix, Le ministère de l'Education s'est "engagé pour un soutien accru aux familles en difficulté afin que les élèves puissent suivre leur scolarité dans de bonnes conditions", via notamment la possible hausse de 50% des fonds sociaux dès cette rentrée, a indiqué Pap Ndiaye.

Plus de sport à l'école et dans certains collèges

Corde à sauter, relais, jeux de ballons.....Les élèves des écoles primaires feront 30 minutes de sport par jour dès cette rentrée. la mesure était déjà mise en place dans 7.000 écoles. Certains collégiens pratiqueront aussi deux heures de sport en plus chaque semaine. L'expérience va être testée dans 140 collèges-tests.

Des évaluations de maths et de français en CM1 et en 4e

Tous les élèves de CM1 et 4e passeront des évaluations en mathématiques et en français cette année, "à titre expérimental", a aussi annoncé le ministre de l'Éducation. Ces évaluations nationales se déroulent déjà partout en France en classes de CP, CE1, 6e et seconde à la mi-septembre.

Retour des maths en première

Supprimées par la réforme du bac menée par Jean-Michel Blanquer, les mathématiques signent leur grand retour dans le tronc commun des enseignements de première générale. Pour le moment, cette option n'est pas obligatoire.