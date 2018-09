Comme tous les ans, début septembre, c'est toujours le moment où les enfants ont la gorge serrée, comme les parents. C'est aussi le moment de penser aux prochaines vacances et aux jours à poser pour profiter de longs week-ends en famille.

Dans la zone A, qui regroupe les académies de Dijon, Grenoble, Lyon, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Limoges et Poitiers, certaines périodes de congés scolaires seront intercalées entre celle de la zone B et celles de la zone C.

Les vacances de la zone A en détails

Rentrée des élèves : lundi 3 septembre

lundi 3 septembre Vacances de la Toussaint : du samedi 20 octobre après les cours au dimanche 4 novembre

du samedi 20 octobre après les cours au dimanche 4 novembre Vacances de Noël : du samedi 22 décembre après les cours au dimanche 6 janvier 2019

du samedi 22 décembre après les cours au dimanche 6 janvier 2019 Vacances d'hiver : du samedi 16 février après les cours au dimanche 3 mars.

du samedi 16 février après les cours au dimanche 3 mars. Vacances de printemps : du samedi 13 avril après les cours au dimanche 28 avril

du samedi 13 avril après les cours au dimanche 28 avril Vacances d’été : dès le samedi 6 juillet après les cours

Les jours à poser pour profiter de week-ends prolongés © Radio France - Denis Souilla

Les ponts et jours fériés

Si vous avez déjà des envies de longs week-ends en famille, c'est d'abord en novembre qu'il faudra poser un jour de congé. Puisque la Toussaint tombe le jeudi 1er novembre, posez donc le vendredi 2 et vous voilà parti pour week-end de quatre jours, du 1er au 4 novembre.

Les 25 décembre et 1er janvier tombent un mardi. Il suffira de poser un congé le lundi précédent pour bénéficier d'un week-end prolongé, du 22 au décembre ou du 29 décembre au 1er janvier.

Le lundi de Pâques, le 22 avril, vous permet d'enchaîner un week-end de trois jours.

Les 1er et 8 mai tombent un mercredi, il n'y aura pas classe ce jour-là. Vous pourrez donc poser les lundi 29 et mardi 30 avril, ou lundi 6 et mardi 7 mai pour profiter de cinq jours de repos. Vous pouvez aussi allonger tout cela en posant les 2, 3, 9 ou 10 mai.

L'Ascension tombant le jeudi 30 mai, il n’y aura pas classe les vendredi 31 mai et samedi 1er juin, ce sera donc bon pour enchaîner quatre jours.

Enfin, le lundi de Pentecôte, le 10 juin, permettra de souffler quatre jours du 8 au 10 juin.

Des élèves en classe (illustration) © Radio France - Fanny Bouvard

Le calendrier des vacances scolaires pour 2018-2019

- © Ministère de l'Éducation nationale

Source : Ministère de l'Éducation nationale

Et l'année prochaine pour la zone A, en 2019-2020 ?

Rentrée des élèves : lundi 2 septembre 2019

lundi 2 septembre 2019 Vacances de la Toussaint : du samedi 19 octobre après les cours au dimanche 3 novembre

du samedi 19 octobre après les cours au dimanche 3 novembre Vacances de Noël : du samedi 21 décembre après les cours au dimanche 5 janvier 2020

du samedi 21 décembre après les cours au dimanche 5 janvier 2020 Vacances d'hiver : du samedi 22 février après les cours au dimanche 8 mars

du samedi 22 février après les cours au dimanche 8 mars Vacances de printemps : du samedi 18 avril après les cours au dimanche 3 mai

du samedi 18 avril après les cours au dimanche 3 mai Vacances d’été : dès le samedi 4 juillet après les cours