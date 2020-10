Campus Connecté à Mont-de-Marsan : permettre aux jeunes Landais de faire les études de leur choix

Le Campus Connecté a été inauguré ce vendredi 16 octobre à Mont-de-Marsan. Ce dispositif permet de réduire la fracture de l'accès aux études supérieures pour les jeunes de milieu rural et périurbain qui renoncent parfois à aller étudier dans les grandes villes.

Inauguration du Campus Connecté en présence, entre autres, d'Anne Bisagni-Faure, rectrice de l'Académie de Bordeaux, de Charles Dayot maire de Mont de Marsan et d'étudiants du campus.

Faire un BTS en communication, une licence de lettres, ou encore suivre un cursus sportif en STAPS... Autant de formations désormais disponibles à Mont-de-Marsan grâce au Campus Connecté. Le dispositif s'est installé cette année dans les locaux de l'Inspe (Institut national supérieur du Professorat et de l'éducation).

Emilie, 22 ans, est en deuxième année de BTS communication avec le Cned (Centre national d'enseignement à distance). Après un an à travailler toute seule à la maison, elle est très contente de faire sa rentrée au Campus Connecté : "Ça me permet de reprendre mes études presque comme si j'allais vraiment à l'université", sourit-elle. Emilie, comme de nombreux jeunes venant de milieux ruraux ou périurbains n'avait pas les moyens d'aller étudier dans une grande ville : "Je ne pouvais pas me permettre de payer une école, le loyer, les transports. Ce BTS par le Cned, c'était la seule solution qui s'offrait à moi", raconte la jeune femme, qui va désormais pouvoir suivre ses cours à distance au Campus Connecté.

Maria, Corentin et Emilie ont fait leur rentrée au Campus Connecté. © Radio France - France Bleu Gascogne

Emilie a retrouvé un rythme et une ambiance de travail : un ordinateur, la connexion internet, une bibliothèque et du matériel scolaire sont mis à disposition des étudiants du Campus Connecté. Sur les 15 places disponibles, 5 sont encore libres pour cette année.

Corentin a lui aussi fait le choix du Campus Connecté. À 19 ans, le Montpelliérain vient d'emménager à Mont-de-Marsan pour jouer au stade Montois. Il suivra à distance sa licence de STAPS. Il se dit rassuré de ne pas avoir à travailler seul chez lui entre ses entraînements de rugby. Un cadre de travail qui lui permet aussi d'avoir une vie sociale et étudiante : "Depuis la fin juin je n'ai pas rencontré beaucoup de gens. Au campus ça fait des rencontres hors du cadre du rugby qui est souvent le même."

Charles Dayot, le maire de Mont-de-Marsan compte faire de sa ville un pôle étudiant attractif. La ville compte déjà 1.600 étudiants, selon ses estimations.