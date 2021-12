Un petit campus universitaire pour Sainte-Foy-la-Grande

Ils sont étudiants et covid ou non ils suivent l'intégralité de leurs cours à distance. A Sainte-Foy-la Grande début septembre six jeunes ont fait leur rentrée au campus connecté. Ici pas d'amphis bondés mais une petite salle informatique ouverte tous les jours au sein de l'association Coeur de Bastide.

Ces 6 étudiants sont inscrits à la fac à Bordeaux, Toulouse ou Besançon. Certains sont au CNED. Ils suivent les cours en ligne, en visio et bénéficient de l'aide d'une tutrice qui coordonne ce micro campus.

Je les chouchoute ! J'organise des entretiens individuels hebdomadaires pour faire le point sur l'avancée des études et je les aide à régler n'importe quel problème.

- Cécile Rousseau, tutrice du campus connecté

Priscilla, 18 ans, a passé son bac au lycée Reclus de Sainte-Foy et elle pensait partir étudier loin de chez elle à Niort en BTS sanitaire et social. Son choix a été refusé et elle a dû se retourner vers les cours du CNED avec la possibilité de rejoindre ce campus connecté. "Finalement je suis très bien ici et je ne suis pas pressée de partir de chez mes parents. _Il faut être un peu plus motivé, je viens travailler tous les jours._"

Priscilla fait des économies, pas besoin de se payer un loyer à Niort et pour la vie étudiante foyenne ? Et bien ils ne sont pas nombreux mais ils s'amusent bien paraît-il.

En Gironde il existe un deuxième campus connecté, à Saint-Macaire et un troisième doit ouvrir à la Réole en septembre 2022.