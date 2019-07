Une dizaine d'étudiants vont expérimenter le Campus Connecté à la rentrée au Vigan

Le Vigan, France

Suivre des études supérieures quand on habite une commune rurale. Ça sera possible dès la rentrée, grâce au dispositif "Campus connecté" lancé par le gouvernement. Le maire du Vigan (moins de 4000 habitants) a dit oui tout de suite. 137 élèves sont inscrits en terminale dans la commune. Pour suivre des études supérieures, il faut aller à Nîmes (80km) ou Montpellier (65 km). Pas évident quand il existe très peu de transports en communs et qu'on n'a pas forcément les moyens. Dès le mois de septembre, il sera possible pour une dizaine d'étudiants de suivre un enseignement post-bac à la cité scolaireAndré Chamson qui a mis des locaux à leur disposition . "Chaque étudiant sera en lien avec l'université et la formation choisies" précise Eric Doulcier, le maire du Vigan.

Eric Doulcier, le maire du Vigan Copier

Rachid Mdaam, le tuteur du Campus connecté du Vigan Copier

Un tuteur pour 10 étudiants

Les 10 étudiants retenus auront des heures de présence obligatoires à la cité scolaire André Chamson. Ils seront encadrés par un tuteur, recruté par la mairie avec l'aide financière de la Région Occitanie et de l'Etat. C'est une première aussi pour Rachid Mdaam, titulaire d'un Master STAPS et d'un Master de sociologie. Originaire des Cévennes, il a lui même été obligé de s'exiler à Nantes pour faire des études supérieures. Il a tout de suite dit oui pour se lancer dans l'aventure. "Les étudiants seront "cocoonés" parce qu'ils vont être suivis et qu'ils sont peu nombreux mais la difficulté, ça va être de combiner les trajectoires de chacun d'entre eux."

Le Campus connecté, une chance pour les zones rurales Copier

Seulement deux Campus connectés en Occitanie

Cinq élèves ont déjà déposé un dossier. 3 en BTS et 2 en licence. Tous originaires du Vigan et des communes voisines. Il reste encore quelques places. Une centaine de "Campus connectés" pourraient être créés à travers toute la France d'ici 3 ans. Il n'y en a que 3 cette année en Occitanie : Cahors, Carcassonne et au Vigan (plus petite commune concernée).