Canicule : au moins 5 ou 6 collèges fermés dans le Tarn vendredi, les syndicats demandent plus de clarté

A 16h ce mercredi, une grosse partie de Midi-Pyrénées a été placé en vigilance orange. Des départements font face à un "épisode caniculaire précoce et marqué". Et une des premières conséqunces, c’est évidemment pour les scolaires. Cette vigilance orange permet a maire de prendre des arrêtés de fermeture des écoles, si les bonnes conditions d’enseignements ne peuvent pas être respectées. Les classes de primaire de la commune de Saint-Benoit-de Carmaux devraient fermées puisque le maire a pris un arrêté allant dans ce sens.

Parents avertis

Mais plusieurs collèges, notamment Bellevue ou Jean-Jaurès à Albi, ou encore Jaurès à Castres devraient être fermés vendredi et même peut-être jeudi après midi. Les établissements ont pris ses décisions en accord avec la DASEN ( direction départementale de l’éducation nationale) et ont averti les parents.

Les salles de classe ont dépassé les 37, 38 ou 39, ce qui est complètement fou pour travailler avec des élèves

Mais pour Benoit Foucambert, professeur au collège Jaurès d'Albi et co-secrértaire du syndicat SNES-FSU, la préfecture et la DASEN ont trop tergiversé et ne font pas assez confiance aux enseignants sur les conditions dans les établissements. "Le préfet a essayé d'empêcher un maire de prendre un arrêté de fermeture d'une école dans sa commune, alors que la situation est alarmante. Et dans le second degré, c'est en fait le local qui prime. C'est à dire qu'il n'y a pas de mesure qui est prise sur le département dans son ensemble. Mais il faut que les équipes alertent le chef d'établissement qui lui-même alerte la DASEN pour qu'une décision soit prise. Heureusement, pour le moment, il y a des établissements scolaires qui vont pouvoir fermer. Alors que les températures dans les salles de classe ont dépassé les 37, 38 ou 39, ce qui est complètement fou pour travailler avec des élèves. Et donc il y a pour l'instant cinq ou six collèges qui ferment. "

Refus sur d'autres établissements ?

Mais Benoit Foucambert estime qu’un plus grand nombre d’établissements pourraient être fermés. "Il y a des collèges qui ont effectué la même demande. Et là, la réponse a été « Ah non, vous, on vous autorise pas à fermer puisque lors du précédent épisode en 2019, il n'y a pas eu de malaise dans votre établissement. » C'est un argument qui, évidemment, ne tient pas la route. On appelle vraiment à ce que la situation des familles et des élèves soit prise en compte et de laisser la liberté aux équipes locales d'apprécier la situation et de demander la fermeture en cas de danger. On espère qu'il n'y aura pas de malaise. Mais les températures qui vont être atteints pour les salles de classe sont très très préoccupantes."

Autre problème pointé par le syndicat, la consigne nationale qui vise à laisser les fenêtres fermées alors que jusqu’ici on demandé qu’elles soient ouvertes contre le Covid.