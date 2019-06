Canicule dans l'Yonne, ce sont aux maires de décider des fermetures d'écoles

Yonne, France

Y aura-t-il école ou pas jeudi et vendredi ? Si oui, faut-il quand-même envoyer son enfant ? Voici les questions que ce posent de nombreux parents après deux jours de forte chaleur dans l'Yonne.

Jusqu'à 33 degrés dans certaines classes à Sens

Dans certaines écoles de Sens, la température a atteint 33 degrés ce mardi. Et les enseignants recommandent déjà aux parents de ne pas envoyer leurs enfants, quand c'est possible, jeudi et vendredi.

Les enseignants conseillent de ne pas venir jeudi et vendredi

Dans cette école de Sens, ce sont les élèves comme Nina en CP qui font l'annonce à leur parent : "(pour jeudi) ils nous on dit qu'on ne met pas les enfants à l'école, vendredi non plus." Sa maman est surprise : "ah, pour jeudi et vendredi, je ne le savais pas. Si c'est possible, c'est mieux parce qu'il fait vraiment chaud. Dans les écoles, il n'y a pas de ventilateur et toutes ces choses-là. Si c'est pour qu'ils aient trop chaud, qu'ils fassent des malaises, je n'ai pas envie."

Des élèves fatigués, parfois avec des mots de tête

Dans cette école de Sens, la température est montée jusqu'à trente-trois degrés ce mardi après-midi. Et cette enseignante reconnaît que cela devient compliqué pour les élèves : "les enfants sont fatigués, se plaignent de mots de tête. Ils ne réagissent pas tous de la même façon, mais il y a de la fatigue et pas la tête aux apprentissages."

Et pour cause, dans cette école les fenêtres des classes sont orientées plein sud : "on a des rideaux qui nous protègent un peu du soleil, mais on a le soleil qui tape en permanence de onze heure le matin jusqu'à ce qu'on quitte l'école. On a forcément la chaleur qui arrive dans nos classes. A part de faire des courants d'air, on n'a pas vraiment les moyens de lutter contre la chaleur."

Toutes les sorties annulées dans l'Yonne, jusqu'à la fin de la semaine

L'inspection académique a par ailleurs demandé aux établissements d'annuler toutes les sorties prévues jusqu'à la fin de la semaine. Dans l'Yonne, la fédération de parents d'élèves FCPE demande que toutes les maternelles soient fermées jusqu'à la fin de la semaine.