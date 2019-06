Canicule en Ile-de-France : quelles sont les écoles qui ferment jeudi et vendredi ?

Des pics de chaleur sont prévus jeudi et vendredi à Paris et en Ile-de-France. Pour ne pas prendre de risque avec des enfants qui pourraient se retrouver dans des classes surchauffées certaines écoles seront fermées. Voici la liste de ces écoles recensées par France Bleu Paris.

Paris, Île-de-France, France

La canicule s'installe à Paris et en Ile-de-France avec des pics prévus jeudi et vendredi. Le ministre de l'Education nationale a déjà annoncé le report du brevet à la semaine prochaine pour cause de forte chaleur.

Certaines écoles seront aussi fermées. Voici la liste des établissement concernés recensées par France Bleu Paris :

Essonne

Dans ce département 50 écoles seront fermées dont 16 à Morsang-sur-Orge, 16 à Savigny-sur-Orge et 14 à Vigneux-sur-Seine.

Hauts-de-Seine

Aucune école (un peu plus de 600 dans le département) ne sera fermée jeudi et vendredi dans ce département. L'Académie a demandé que selon les écoles les emplois du temps soient modifiés en faisant par exemple sortir les enfants plus tôt ou en organisant des activités en dehors des classes, dans des endroits plus frais.

Seine-Saint-Denis

A Aulnay-sous-Bois, quasiment toutes les écoles seront fermées (48 sur 53). A Coubron, Rosny-sous-Bois ou encore Villepinte, on ne ferme pas d'école mais les mairies conseillent aux parents de garder leurs enfants chez eux s'ils le peuvent.

Val-de-Marne

Au moins six communes du Val-de-Marne ont décidé de fermer toutes leurs écoles (Plessis-Trévise, Ivry, Valenton, Vitry-sur-Seine, Saint-Maur-des-Fossés, l'Hay-les-Roses). Une seule école fermée à Nogent-sur-Marne mais 11 sur 15 auront portes closes à Alfortville.

Seine-et-Marne

Toutes les écoles de Melun, Villeneuve-Saint-Denis, la maternelle de Montcourt-Fromonville, les écoles de Montereau , Grandpuits, Pommeuse, Flagy, Vaux-le-Pesnil, Combs-la-Ville, Saint-Germain-Laval, Condé-Sainte-Libiaire, Chevru, Jouy sur Morin, le groupe scolaire Les Noyers de Noisiel seront fermées jeudi et vendredi. Les écoles de Coutençon et Villeneuve-les-Bordes seront fermée jeudi. L'école Le petit Prince sera fermée pour cette fin de semaine à Dammartin en Goële, tandis que l'école Dunant devrait rester ouverte.

Val-d'-Oise

La quasi totalité des 773 écoles du département devrait rester ouverte jeudi et vendredi. Les maires d'Ecouen et de Persan ont cependant décidé de fermer 5 écoles pour le premier et 7 écoles pour le second.

Yvelines

Dans ce département seules 4 écoles devraient être fermées jeudi et vendredi, indique le service de communication de l'académie.

Paris

Toutes les écoles sont ouvertes à Paris jeudi et vendredi, indique le rectorat.