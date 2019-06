Canicule en Moselle : le report du Brevet est une "décision sage" pour la FCPE

Moselle, France

Quelques 12.000 collégiens de Moselle devront vivre un week-end de stress supplémentaire avant de plancher sur les épreuves du Brevet. A cause de la canicule, le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé le report des épreuves initialement prévues jeudi et vendredi (27 et 28 juin). Elles se dérouleront finalement lundi et mardi prochain (1er et 2 juillet).

Parents inquiets

Une annonce saluée par la principale fédération de parents d'élèves en Moselle, la FCPE. "Vu le nombre d'appels que j'ai reçu depuis ce matin de plusieurs parents qui étaient inquiets du déroulement des épreuves avec cette canicule, je pense que c'est une décision qui est sage" reconnait Christelle Carron, présidente de la FCPE 57 et secrétaire régionale de la FCPE Grand-Est.

Avec les températures annoncées proches des 40° pour cette fin de semaine, les parents craignaient un examen trop éprouvant pour leurs enfants, tant pour leur concentration durant les épreuves que pour leur santé.

Réflexion sur le bâti scolaire

Il faut dire que les températures peuvent très facilement devenir intenables dans des établissements scolaires rarement isolés convenablement. Cette épisode de forte chaleur doit amener à une large réflexion sur le bâti scolaire estime Christelle Carron : "Les collèges sont généralement très mal équipés : il n'y a pas de volets ni de film sur les fenêtres, il n'y a pas moyen d'aérer. Il fait donc très chaud dans les salles de classe." Un constat largement partagé dans les écoles primaires et maternelle ainsi que dans les lycées.