Canicule : les épreuves du brevet des collèges reportées à lundi 1er juillet et mardi 2 juillet

En raison de la canicule qui touche le pays cette semaine, les épreuves écrites du brevet des collèges sont reportées au lundi 1er et au mardi 2 juillet, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ce lundi. Les examens devaient se dérouler jeudi et vendredi, au plus chaud de l'épisode météo. Météo France prévoit entre 38 et 41 degrés.

"Cette décision a été prise pour garantir la sécurité des élèves de troisième. (...) Il est impensable de laisser des élèves composer dans des salles à la chaleur étouffante, durant des heures", a déclaré Jean-Michel Blanquer.

53 départements sont en vigilance orange à la canicule.