Canicule : les familles de Thionville incitées à ne pas envoyer leurs enfants à l'école jeudi et vendredi

Le pic de température va être atteint dans les prochains jours. A Thionville, la mairie a décidé de prendre des mesures : les écoles primaires resteront ouvertes, mais les parents sont incités à garder les enfants à la maison jeudi et vendredi.

Des mesures particulières dans les écoles à cause de la canicule

Thionville, France

La mairie de Thionville prend des mesures, face à la canicule et aux températures qui vont continuer de grimper. Jeudi 27 et vendredi 28 juin, les parents des enfants scolarisés en primaire dans la ville sont invités à ne pas mettre leurs enfants à l'école, même si les établissements resteront ouverts.

Des températures "difficiles à supporter pour des petits bouts de chou"

Une mesure décidée par le maire, Pierre Cuny, suite à la visite de certaines classes, ce mardi, à la pause méridienne : "Certaines classes, situées par exemple au premier étage, avaient des relevés de température autour de 30 degrés... Sans les enfants ! Cela veut dire que lorsqu'il y a des classes de 20-25 élèves dans ces classes surchauffées, la température monte au-delà (...) Ce qui, pour des petits bouts de chou, est difficile à supporter"

Un accueil adapté pour les enfants dont les parents ne peuvent pas faire autrement

D'où cette décision, mais le maire a bien conscience que certains parents ne pourront pas faire autrement que d'envoyer leurs enfants à l'école. Justement, explique-t-il, comme il y aura a priori moins d'élèves, il sera plus facile de s'adapter : "On pourra utiliser des salles de classe moins exposées, avoir des rafraîchissements plus effectifs". Les activités seront elles aussi aménagées, en lien avec les professeurs des écoles.