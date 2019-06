Canicule : pas d'école à Poitiers jeudi et vendredi

A Poitiers, conséquence directe de la canicule, la mairie ferme les écoles par arrêté pour jeudi 27 et vendredi 28 juin.

Illustration : les écoles de Poitiers sont fermées jeudi 27 et vendredi 28 juin.

Poitiers, France

En raison de fortes chaleurs annoncées en fin de semaine, la mairie de Poitiers a décidé de fermer les écoles maternelles et primaire le jeudi 27 et le vendredi 28 juin. Elle publie un arrêté municipal ce mercredi midi. La Vienne est actuellement placée en vigilance orange canicule par Météo France. On attend 40 degrés dans le département jeudi.

Un numéro d'urgence pour permettre aux familles de s'organiser est mis en place et il sera disponible dès 16 heures. Vous pouvez composer le 05.45.41.92.00.