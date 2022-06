Canicule : Pau teste un brumisateur dans la cour de l'école Lapuyade

Avec les températures extrêmes observées actuellement sur le Béarn, la ville de Pau a déclenché son plan canicule dans ses écoles. En plus du dispositif habituel et classique, l'installation d'un brumisateur est testé dans la cour de l'école Lapuyade. Une généralisation est envisagée à la rentrée.

"C'est trop bien, ça fait du bien, ça rafraîchit !" Pas besoin d'aller très loin dans la cour de l'école Lapuyade, près du boulevard Tourasse à Pau pour trouver des enfants satisfaits par le brumisateur installé depuis ce mercredi par les agents de la ville. Installé sous un préau de l'école, le dispositif, qui ressemble à une sorte de douche, balance de la vapeur d'eau à température ambiante aux personnes qui se trouvent en dessous. "On aimerait bien avoir ça chez nous" reconnaît l'un des enfant.

Des enfants conquis par le brumisateur à l'école Lapuyade ! Copier

Vers une généralisation à la rentrée prochaine

C'est le premier brumisateur de ce type installé dans une école paloise. Une expérimentation décidée par la ville dans le cadre de son plan canicule dans les écoles. "Pour rafraîchir les enfants ou les adultes, rien ne vaut l'eau pour faire baisser la température du corps" explique Denis Badie, directeur délégué à l'éducation à la ville de Pau. "Chaque épisode de canicule nous permet d'apprendre et de choisir le meilleur fonctionnement." L'installation de ventilateurs dans les classe, décidée en 2019, a été abandonnée "car cela rafraîchit peut-être les 3-4 enfants qui sont autour mais ça pose des problèmes avec les feuilles...".

Le terrain de foot de l'école Lapuyade n'a aucun espace à l'ombre © Radio France - Florent Vautier

Un bilan de cet expérimentation sera fait début juillet. "Et si c'est concluant, on installera des brumisateurs dans les écoles paloises qui n'ont pas d'îlots de fraîcheur à proximité et dans lesquelles les enfants souffrent de la chaleur." décrit Denis Badie.