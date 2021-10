CANNES inaugure le campus universitaire Geoges Mélies à la Bastide rouge

Les étudiants cannois étaient jusque là obligés d'aller à Nice et ailleurs pour suivre leurs études. L'Université Nice Côte d'Azur propose désormais 35 formations en cycles supérieurs dispensées dans ce campus Georges Méliès. Cannes oblige, on y trouve des cycles de cinéma jusqu'à Bac + 8, des IUT, une école de réalisation et même une école de danse. 1010 étudiants sont inscrits. Ce nouveau bâtiment en béton juste en face du tout nouveau Cinéum à Cannes La Bocca, plus précisément la Bastide rouge. Les étudiant vont pouvoir profiter de salles toutes neuves et d'équipements comme des plateaux télés, des studios ou des salles de projections. Toutes les formations obéissent à une impératif : un travail sur les nouvelles écritures ce sont de nouvelles façons d'écrire les histoires, pour les films, les séries, et même les jeux vidéos ou les animations.

Le début d'une aventure

Pour le maire de Cannes, David Lisnard c'est l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre. "C'est une grande fierté. C'est surtout le début d'une aventure, vers la création de valeur et la création de richesses. Pour nous, il était essentiel de pouvoir fixer la jeunesse sur d'autres formations que les formations traditionnelles et sur des formations universitaires liées à l'ADN de la Ville". La ville de Cannes est le premier financeur de très loin sur une compétence qui n'est pas une compétence municipale. L'Agglomération a apporté le complément, avec un partenariat avec le département des Alpes-Maritimes lui aussi sorti de ses compétences pour aider la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'Etat et l'Europe ont achevé d'abonder l'enveloppe globale. Pour le maire de Cannes, "il y a un sentiment d'aboutissement", mais il souhaite surtout que ça fonctionne. Et David Lisnard de conclure "comme cela a été magnifiquement dit, la culture nous sauvera, y compris ici".

Manon, Julien et Thimas devant le nouveau campus Georges Méliès © Radio France - Alexandre Mottot

Créer un écosystème pour que les étudiants restent à Cannes

Marie Junk travaille à la direction des projets universitaires à la mairie de Cannes. A ses yeux il faut que "Cannes devienne la capitale européenne de l'écriture". C'est pour ça que les formations tournent autour "de l'écriture, de scénarios autour du sound-design, autour des jeux vidéo, autour du management de projets autour des industries culturelles et créatives". Un autre objectif avoué consiste à faire en sorte "que les étudiants restent ensuite à Cannes de créer tout un écosystème pour qu'ils trouvent un travail ici qui puisse créer, qui puisse produire, qui puisse vendre, qu'ils puissent se faire connaître de l'écriture d'une histoire jusqu'à sa diffusion, sa production passant par l'écran".

Les étudiants cannois et d'ailleurs

Alvina vient de la Réunion pour suivre un cursus d'animation "Je voudrais travailler dans le jeu vidéo et l'animation et créer des personnages. On nous apprend à raconter des histoires presque comme du cinéma. En fait c''est carrément du cinéma! Les nouveaux locaux, c'est la première fois qu'on les voit. Je viens à Cannes parce que les studios à la Réunion, il y en a pas beaucoup". Elle souhaite à terme travailler dans un studio professionnel, peut-être même, un jour, dans le sien.

Un autre jeune étudiant Adrien est lui originaire de Cannes. il suit la formation de scénarios. Du coup, le fait que ce soit Cannes remet du prestige à ce campus. "En tant que Cannois, je suis fan du Festival de Cannes et cette formation est mieux bien localisée, car beaucoup d'étudiants cannois, s'ils veulent faire des études en cinéma, devaient aller sur Nice". Le jeune homme nourrit l'ambition de raconter des histoires grâce à des scénarios beaux et intelligents. Les professionnels présents dans l'environnement du campus l'aide à structurer d'avantage ses histoire pour mieux les présenter.

Partenariat Public/Privé

13 entreprises dont des start up sont installées sur ce campus afin d'initier des dialogues public privé. Un contact avec l'entreprise qui a séduit Louis un jeune étudiant en communication des organisations. Mais après quelques jours de formations, à travailler pour raconter des histoires, à faire passer des messages, il s'est découvert un goût pour la créativité, grâce aux installations techniques du campus. "J'étais vachement dans les choses direct marketing, directement vers le client. Avec un aspect créatif, je me suis découvert créatif. Je me disais ce serait sympa de faire des choses comme ça, mais dans ma tête quand on fait de la réalisation technique, on peut proposer des choses. Et c'est là que la créativité, ressort".

Les étudiants qui ont fait le choix de l'entreprise font un pas vers des sphères plus créatives, alors que les étudiants créatifs eux, apprennent à structurer leur énergie créatrice pour s'adapter aux enjeux professionnels.

Le jour de l'inauguration Pauline Duclaud-Lacoste l'arrière petite fille du cinéaste Georges Méliès, un des pionnier du cinéma, génial inventeur des effets spéciaux, était présente. Elle a rappelé l'esprit débrouillard de son facétieux aïeul en souhaitant qu'il puisse inspirer cette première promotion dans sa diversité, ses origines et ses projets.