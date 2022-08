Cannes : ouverture d'une cafétéria universitaire sur le campus Georges Méliès

Nouvelle étape dans le développement du campus universitaire de Cannes : la mairie et le Crous lancent pour cette rentrée un espace cafétéria pour permettre aux étudiants de manger sur place et à un prix abordable. Les produits seront issus de l'agriculture locale et bio.