Cantal : syndicats et représentants des parents d'élèves boycottent le conseil de l'éducation nationale

Syndicats et représentants des parents d'élèves de la FCPE ont manifesté ce lundi après-midi place Erignac à Aurillac pour s'opposer au passage en force du recteur et de l'inspectrice d'académie du Cantal qui poursuivent l'élaboration de la carte scolaire malgré le moratoire du gouvernement.

Une poignée de manifestants s'est rassemblée ce lundi après-midi place Erignac derrière la préfecture du Cantal à Aurillac pour dénoncer selon eux le mépris du Recteur de l'académie de Clermont et de la Dasen du département qui font preuve de surdité face aux annonces de leur propre ministre. Mercredi 3 février, à une question du sénateur Jean-Claude Tissot par rapport aux fermetures de classes, Nathalie Elimas, secrétaire d’État en charge de l’Éducation prioritaire, représentant le Ministre, a indiqué que la règle établie en 2020 perdurait pour cette année et qu'il n'y aurait pas de fermetures de classes rurales sans l'accord des maires pour la prochaine rentrée dans les communes de moins de 5000 habitants ! Pour le Cantal cela concerne la quasi-totalité des écoles cantaliennes à l'exception d'Aurillac, Arpajon-sur-Cère et Saint-Flour.

Le CDEN boycotté

Selon le syndicat FSU le projet de carte scolaire que la Dasen ( directrice académique des services de l'éducation nationale) a soumis au vote en Comité technique spécial départemental vendredi matin 5 février est donc caduque et à reprendre dans son intégralité. Syndicats et parents d'élèves, l'ensemble des représentants siégeant dans cette instance ont donc boycotté ce lundi le CDEN convoqué en visio. Le conseil départemental de l'éducation nationale du Cantal n'a pas pu se tenir faute de quorum et a été reporté au 22 février. La carte scolaire du Cantal prévoit pour le moment la fermeture de 10 classes, la suppression d'1/2 poste dans une école à deux classes. 1/2 poste en plus dans une école qui peut ouvrir une classe à temps plein.