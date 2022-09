Cantine, chauffage, électricité : l'école pèse de plus en plus lourd dans le budget des communes

La rentrée est un jour important. Pour les élèves, leurs parents, mais aussi pour les maires qui ont à leur charge les écoles élémentaires et les cantines. Un budget qui pèse de plus en plus lourd, surtout dans un contexte de forte inflation. "Les coûts d'approvisionnement et les coûts de production ont augmenté entre 10 et 15%", estime Christophe Bouillon, président de l'Association des petites villes de France.

De l'optimisation pour éviter les hausses de tarifs

Dans sa ville de Barentin (Seine-Maritime), le maire explique que ces coûts sont passés de 500 000 à 600 000 euros. Pour autant, Christophe Bouillon assure que les élus font leur possible pour ne pas répercuter cette hausse sur les tarifs des cantines et sur le portefeuille des parents d'élèves.

"On essaye par exemple d'aller vers des filières courtes, d'optimiser l'acheminement des repas dans les différentes écoles, ou d'essayer de revoir les recettes de ce que l'on sert aux enfants", explique Christophe Bouillon. Pas question de rogner sur la qualité, mais là aussi d'optimiser et de lutter contre le gaspillage alimentaire : "Ce qui reste dans les assiettes, cela représente parfois 30 % de ce que l'on sert."

Autre poste de dépense qui explose : l'énergie. "Nous avons des augmentations vertigineuses, poursuit Christophe Bouillon, invité ce jeudi de France Bleu Normandie. On nous dit de faire des économies en isolant mieux les bâtiments, en changeant les ampoules pour mettre des LED, etc. Mais avant que ce soit une économie, c'est avant tout une dépense. Il faut sortir de l'argent et c'est là que des communes sont en difficulté."

Faut-il alors s'attendre à des hausses d'impôts et notamment des taxes foncières ? "Il nous reste que la taxe foncière puisque la taxe d'habitation a disparu. Des maires le font, pas de gaîté de cœur, mais pour éviter cela certain renoncent à des services publics... On essaye de trouver des solutions, mais il faut que l'Etat aille plus loin dans son soutien : il faut une dotation énergie et surtout cibler les collectivités qui sont le plus en difficulté", conclut Christophe Bouillon.