Cantine gratuite pour les enfants à Montpellier jusqu'à la fin de l'année

La ville de Montpellier instaure la gratuité pour la cantine dans les écoles à compter de ce lundi et jusqu'à la fin de l'année scolaire. Une mesure qui coûtera 300.000 euros à la ville.

Le maire de Montpellier a pris la décision en fin de semaine dernière de rendre la cantine gratuite à compter de ce lundi et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire. Une initiative sociale et solidaire destinée à faciliter le retour des enfants à l'école.

"La réouverture des écoles est, en effet, un moyen de rompre l’isolement des enfants que cette période de confinement a pu créer. Néanmoins, notre priorité à nous, Ville de Montpellier, est de garantir à toutes les familles, des conditions de sécurité sanitaire optimales qui répondent aux exigences requises par l’État", souligne Philippe Saurel, maire de Montpellier.

Au regard des contraintes liées aux respects des gestes barrières et de la distanciation sociale imposée, l’offre repas proposée aux enfants est simplifiée jusqu'au vendredi 3 juillet. Des repas froids individuels sont distribués tout en garantissant l’équilibre nutritionnel recommandé. Afin de respecter les règles sanitaires et de limiter au maximum les risques de contamination croisée, des kits "couverts jetables" sont donnés avec les repas. Les familles doivent simplement fournir une gourde et un gobelet pour la consommation d’eau des enfants.

La cuisine centrale rouvre de manière progressive avec un tiers des effectifs pour assurer la réception, l’allotissement et la livraison des repas. Malgré ces contraintes, la Ville de Montpellier poursuit le développement de son approvisionnement auprès des producteurs locaux.

La gratuité de la cantine représente un budget de 300.000 euros pour la Ville.