Cantines des lycées : Les tarifs vont augmenter en 2024 mais "moins que l'inflation" promet François Bonneau

En visite dans l'Indre pour la rentrée des lycées, François Bonneau a répondu à nos questions sur le prix de la cantine.

Face à l'inflation le président de Centre-Val-de-Loire a concédé que des hausses étaient inévitables. Selon les projections, l'inflation sur les denrées alimentaires sur 2 ans sera sans doute "autour de 20%" affirme le président de région. Mais la hausse du prix de la cantine devrait être moindre que l'inflation rassure-t-il.

Pour cela, François Bonneau va demander de rationaliser au maximum le service des repas dans les réfectoires scolaires. Le Conseil régional entend en effet traquer le gaspillage notamment en imposant la réservation des repas en avance.

" Il faut réduire les déchets."

Pour François Bonneau, la préoccupation est la réduction des déchets, "Si on réduit cela, on réduit le coût moyen des repas servis" une des pistes pour y arriver est d'imposer la réservation des repas. "Ça veut dire qu'un jeune ne peut déjeuner que s'il a dit je vais déjeuner. [...] On peut gagner autour de 10 % là-dessus" affirme le chef de l'exécutif régional .

La région interviendra aussi au cas par cas en accompagnant les lycées les plus en difficulté face aux hausses des dépenses d'énergie et de nourriture mais il faudra donc bien aller chercher l'argent quelque part. Conscient néanmoins des difficultés des familles, François Bonneau assure être très vigilant à ne pas surgonfler la facture de la restauration scolaire. La hausse devrait donc être contenue "Je ne sais pas encore de combien elle sera mais très inférieure aux 20% dont je parle" conclut-il.