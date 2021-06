Cantines fermées à Marseille : "La Ville fait tout pour améliorer la situation" assure la municipalité

Face au problème récurrent des cantines fermées dans les écoles de Marseille, l'adjoint chargé de l'éducation et des cantines Pierre Huguet assure que la ville fait tout pour que les enfants aient au moins un pique-nique le midi. Il dénonce le protocole sanitaire du gouvernement trop strict.

Malgré un accord signé entre la mairie et les syndicats, les élèves et leurs parents sont souvent privés de cantines à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Le service de la cantine est encore perturbé en ce début de semaine dans une vingtaine d'écoles de Marseille. Les parents d'élèves n'en peuvent plus de s'en remettre au système D pour faire manger leurs enfants. Grèves ou manque de personnel pour faire respecter le protocole sanitaire la situation ne s'arrange pas mais sur France Bleu Provence l'adjoint en charge de l'éducation et des cantines Pierre Huguet assure que la ville a déjà recruté plus de 560 personnes :"l'organisation d'un pique-nique n'est pas une solution satisfaisante mais la mairie fait des efforts considérables pour atteindre cet objectif".

Je suis bien conscient des difficultés rencontrées par les parents et depuis le début nous sommes mobilisés pour maintenir les écoles ouvertes pour limiter l'impact sur les enfants, sur les parents et dans le respect des agents - Pierre Huguet

Pierre Huguet qui pointe du doigt le protocole imposé par l'Etat, trop compliqué à mettre en place dans certaines cantines selon lui comme au sein de l'école Menpenti où le restaurant était déjà _"sous dimensionné"avant même le Covid-19 :"Nous avons mis en place dans cette école un pique-nique par roulement fourni par la mairie pour faire en sorte que ce ne soient pas les mêmes élèves qui soient concernés". _

L'élu qui a une réunion avec le cabinet du ministre de l'éducation notamment pour évoquer la rentrée prochaine ce mardi matin. Il estime que la situation dans les écoles de Marseille ne peut s'améliorer que si l'Etat lève le pied sur les mesures sanitaires.