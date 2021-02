Cantines scolaires : un protocole plus ou moins facile à appliquer selon les communes

A Palluau-sur-Indre, entre trente et quarante élèves sont inscrits à la cantine le midi. L'élue en charge de la question, Joëlle Depont, affirme en souriant ne pas avoir de problème pour faire respecter la distanciation entre eux : "Avant, ils mangeaient dans la petite cantine de l'école. Désormais, ils vont au centre-socio-culturel, une salle de 500 places assises !"

Un jeu de domino

Faire respecter les distances et le non-brassage des classes est plus compliqué à Châteauroux, où chaque midi 2.000 repas sont servis sur sept sites pour des élèves de 33 groupes scolaires différents. Jean-Yves Hugon, délégué à l'Education, reconnaît que ça n'est pas simple : "Il a fallu organiser le flux d'élèves, classe par classe, mais aussi leur transport vers les lieux de restauration. C'est un jeu de domino, chaque mesure entraîne une autre mesure qui entraîne une autre difficulté".

Des repas froids envisagés à Bourges

À partir de lundi prochain, la distance à faire respecter entre élèves de classes différentes passera à 2 mètres. Un nouveau casse-tête pour l'adjointe à l'Education à Bourges Céline Madrolles : "On est en train d'étudier ça site par site. On pourrait par exemple utiliser des salles de classe non occupées. On envisage aussi, malheureusement, un repas froid par semaine, en faisant tourner pour que ce ne soit pas toujours les mêmes enfants qui soient sur le repas pique-nique". L'élue de Bourges regrette que ce durcissement des règles ait été imposé aux collectivités sans concertation, d'où l'impression pour elles d'être placées devant le fait accompli. "On va trouver des solutions mais on tire sur la corde, notamment pour le personnel qui encadre la pause méridienne". Le ras-le-bol d'une partie d'entre eux s'est déjà exprimé avant Noël, lors d'un mouvement de grève.