Capteurs de CO2 dans les écoles : des avis très différents en Moselle

La ville de Montigny-lès-Metz s'est dotée de 70 capteurs de CO2, soit un par classe, pour ses écoles maternelles et élémentaires.

C'est l'une des principales revendications des enseignants pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 : des capteurs de CO2 dans les salles de classe, pour savoir quand ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air. L'Etat a débloqué 20 millions d'euros pour soutenir les collectivités, qui sont fortement invitées à investir. Mais en Moselle, toutes n'ont pas le même avis sur l'opportunité d'un tel investissement.

Thionville ou Montigny-lès-Metz convaincues

Thionville, par exemple, a commandé 150 capteurs, pour ses 150 classes de maternelle et d'élémentaire. Il y en aura donc un par classe. Ils seront installés dès leur réception, courant février. Coût total : 27.000 euros.

Montigny-lès-Metz aussi, a franchi le pas, mais pour un coût bien moindre : 70 capteurs, 5.000 euros. Là encore, chaque classe de primaire a été équipée la semaine dernière. Jean-Luc Bohl, le maire, ne regrette pas : "Comme l'a dit le président de la République, nous sommes en guerre contre un virus, et il faut se doter de tous les outils qui permettent de remporter des batailles. Ca me semble naturel que la commune intervienne, c'est une question de santé publique".

Metz plus frileuse

Si certaines communes se sont équipées, ou sont en passe de le faire, d'autres collectivités attendent encore. Pourquoi investir, alors qu'ouvrir souvent la fenêtre ne coûte rien, à part un peu de chauffage ? Sarreguemines réfléchit toujours à la question. Metz, de son côté, a bien installé quelques capteurs dans quatre école, pour avoir des retours d'expérience. La capitale mosellane a surtout lancé une consultation auprès de l'ensemble des enseignants de ses 68 écoles : leurs réponses seront connues d'ici quelques jours. "Ce sont eux qui seront équipés, c'est à eux de nous dire l'envie, le besoin, l'intérêt qu'ils ont", explique Anne Stémart, l'adjointe en charge des affaires scolaires.

Mais on sent l'élue dubitative : "Un capteur ne lutte pas contre le virus, il rappelle simplement la fréquence d'ouverture des fenêtres pour renouveler l'air". La même démarche a été initiée dans les 90 collèges du département de la Moselle - Anne Stémart étant également en charge des affaires scolaires au conseil départemental.

Avez-vous besoin d'un capteur pour vous rappeler d'ouvrir les fenêtres ?

La mairie de Metz pointe du doigt le coût d'un tel investissement : "environ 200 euros par capteur", selon Anne Stémart. Certes, l'Etat soutiendra financièrement les collectivités qui s'équiperont, à hauteur de 50 euros par capteur, mais l'élue messine préfère prévenir : "Ce budget que nous mettrons en place pour les capteurs de CO2, nous ne le mettrons pas ailleurs". Et de rappeler les efforts financiers, depuis le début de la crise sanitaire, pour fournir chaque école en masques, en gel hydroalcoolique et en désinfection des points contacts deux fois par jour : "Cela représente déjà un surcoût de 800.000 euros par an".

Concernant les lycées, la région Grand Est, elle aussi, se donne encore le temps de la réflexion avant d'équiper, éventuellement, ses 350 lycées.