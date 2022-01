Covid-19 : 190 classes fermées en Limousin, "ce n'est pas bon" reconnaît la Rectrice Carole Drucker-Godard

La Rectrice de l'Académie de Limoges, Carole Drucker-Godard, a indiqué ce mercredi matin que 190 classes étaient fermées dans les établissements scolaires du Limousin, et que 2500 élèves de plus étaient positifs depuis le dernier comptage jeudi dernier. "Ce n'est pas bon", a-t-elle reconnu.

La Rectrice de l'Académie de Limoges, Carole Drucker-Godard, a annoncé ce mercredi matin que 190 classes étaient fermées dans les établissements scolaires du Limousin (chiffre de mardi soir), et qu'il y avait 2500 élèves positifs de plus par rapport aux 5.800 déjà dénombrés jeudi dernier, lors du comptage hebdomadaire rendu public par le Rectorat. Il faut cependant préciser que, depuis, certains élèves sont guéris et ont pu reprendre le chemin de l'école. "C'est très fort" a-t-elle reconnu, "les chiffres ne sont pas bons" a poursuivi Carole Drucker-Godard, invitée de France Bleu Limousin pour évoquer également la carte scolaire de la rentrée de septembre 2022.

Ecoles ouvertes à n'importe quel prix ?

Interrogée sur le cas de ces classes où les cas positifs explosent, sans pour autant qu'elles soient fermées, Carole Drucker-Godard a répondu que "c'est une très bonne idée de garder les classes ouvertes". A n'importe quel prix ? "Pas à n'importe quel prix, on est prêts à fermer quelques classes dans certains cas", souligne-t-elle. "J'ai, dans l'Académie, proposé aux proviseurs, dans les lycées donc, de fermer les classes de Terminale et les classes à examen à parti du moment où la moitié des élèves était absente, car dans ces cas-là on est beaucoup plus efficace sur une formation 100% à distance".

A réécouter - Carole Drucker-Godard, invitée de France Bleu Limousin ce mercredi

Car "_il faut qu'il y ait un sens pédagogique_, c'est clair, mais pour les petits à l'école, en plus de ce sens pédagogique, il faut aussi qu'ils aient ce contact avec les enseignants et les autres élèves de la classe, l'école doit rester ouverte, les enfants en ont absolument besoin" a-t-elle martelé.

Qui dit école ouverte dit aussi une sécurité maximum, d'où se dépistage renforcé

Au risque de contracter le virus en allant à l'école ? "C'est extrêmement compliqué, je ne vais pas dire le contraire" a convenu Carole Drucker-Godard,k "c'est très compliqué pour les parents, ce n'est pas drôle pour les enfants, et c'est très difficile aussi pour tout le personnel de l'Education Nationale", à qui elle a adressé un "énorme soutien" et fait part de sa "compréhension totale de ce qui se passe, je ne suis absolument pas déconnectée de ce qui se passe sur le terrain, je me déplace beaucoup dans les écoles et les établissements, je les vois et je les entends aussi, mais _qui dit école ouverte dit aussi une sécurité maximum d'où se dépistage renforcé_. Ensuite, il y a parfois des classes qui ferment parce que ce n'est plus tenable, c'est certain" a-t-elle conclu.