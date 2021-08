Cartable à paillettes, stylos, vêtements : les écoliers berrichons font les courses avant la rentrée

C'est la dernière ligne droite avant la rentrée ! Jeudi 2 septembre, les écoliers berrichons retourneront en classe. Et à l'approche du jour J, il est l'heure de faire les courses de dernière minute dans les magasins. À Auchan, au Poinçonnet, quelques familles arpentent les rayons pour trouver les quelques affaires qui manquent.

Première chose à trouver, et pas des moindres : le cartable ! "Mon fils rentre en CE1 et on devait faire les courses il y a deux semaines déjà, mais comme il n'arrive pas à choisir son sac, on a attendu le dernier moment", sourit Violetta, avec son fils Tom. "Et ça y est, il y a trouvé ! Il ne manque que la trousse, quelques crayons et c'est terminé !". Dans le rayon, Tom montre fièrement son nouveau cartable : "Il a un ballon de football dessus et il est à roulettes".

De quoi impressionner les copains dans la cour de récré. Mais il y aura de la concurrence ! Parce que Jade, 8 ans, a trouvé elle aussi un joli sac, assorti à ses chaussures. "Il est avec des paillettes et avec des fleurs, c'est joli", raconte la fillette.

Tom et son nouveau cartable, à deux jours de la rentrée © Radio France - Émeline Ferry

On a bien profité des vacances et on retardait ce moment qui rappelle que la rentrée est bien là

Autre accessoire incontournable : l'agenda ! Et chez les plus grands aussi, on y fait attention. "J'en ai pris un qu'on peut personnaliser, raconte Nathan, qui rentre en seconde. Parce que je n'en avais vu aucun qui m'inspirait vraiment, donc je me suis dit 'autant le personnaliser'". À deux jours de la rentrée, il est venu remplir le caddie avec les affaires de sa liste de rentrée. "On est pas stressés par la rentrée, rigole Sandra, sa mère. Donc on fait les courses maintenant, on a bien profité des vacances et on retardait ce moment qui rappelle que la rentrée est bien là... mais pas de stress !".

Comme de nombreuses familles, Christelle a anticipé l'achat des fournitures il y a plusieurs jours. "Les courses principales sont faites, maintenant il reste les petits achats de dernière minute, explique la mère de famille. Il nous manquait une paire de ciseaux. Maintenant, on se sent prêt".

Choisir sa tenue pour le jour J

Alors que la rentrée approche, c'est aussi l'occasion de renouveler la garde-robe des enfants. "On est là parce qu'il manquait des pantalons et des tee-shirts à manches longues, parce qu'il ne fait pas très chaud en ce moment", raconte Dominique, qui est venu avec son petit-fils Eliott. Une fois les vêtements achetés, il ne reste qu'à choisir quelle tenue on mettra le jour J. Kélia, 10 ans, a déjà fait son choix : "Un pantalon avec plein de poches avec un tee-shirt Harry Potter, et j'ai prévu un pull si jamais il fait froid", décrit celle qui rentre en sixième dans quelques jours.

"Cette année, les clients ont plutôt fait les courses de rentrée en juillet, avant de partir en vacances. Le mois d'août a été un peu plus compliqué, constate Florence Gatin, la responsable du rayon fournitures de bureau du magasin Auchan au Poinçonnet. Dans la globalité, on a plutôt fait une belle saison cette année, comparé à l'année dernière où on n'avait pas beaucoup travaillé à cause de l'effet Covid".

"Les clients n'avaient pas acheté de sac, puisque les enfants ne les avaient pas beaucoup utilisés dans l'année, donc pas d'usure, poursuit-elle. Alors cette année, ils se sont refait plaisir sur l'achat du cartable et de la trousse". Il ne reste maintenant qu'à préparer le cartable, reprogrammer le réveil et c'est reparti pour une année scolaire !