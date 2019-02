CARTE. 34 fermetures de classes contre 25 ouvertures : découvrez le projet de la carte scolaire en Sarthe

Sarthe, France

On connaît ce jeudi le détail de la carte scolaire, présentée aux syndicats enseignants par l'Inspectrice d'Académie : au total, on compte 34 fermetures de classes dans le département, pour 20 ouvertures de classes (dont les dédoublements des CE1 du réseau d’éducation prioritaire) et la création de 5 Ulis (inclusion des élèves en situation de handicap). L'Inspectrice est revenue sur des fermetures qui étaient annoncées il y a une semaine. Elle annonçait 48 suppressions de postes (38 fermetures de classes et la disparition des neuf derniers postes de maîtres supplémentaires) pour 38 créations, soit 10 postes d'enseignants en moins pour la rentrée 2019. Un projet auquel les syndicats avaient déjà majoritairement voté contre.

D'après Julien Cristofoli, secrétaire départemental SNUIPP du 1er degré en Sarthe, pas de classes supprimées à l’école maternelle Maryse Bastié au Mans, à l’école primaire Ronsard au Mans, à l’école primaire de Courgains, et à l’école primaire de la Chapelle St Aubin. Deux postes "plus de maîtres que de classes" (PMC) sont sauvés à l'école Courboulais au Mans et à l'école Camus à Coulaines. En revanche, annulation de deux ouvertures d’Ulis et de quatre ouvertures de postes de remplaçants.

10 postes en moins à la rentrée

Mais le compte reste le même : dans un communiqué, l'Inspectrice d'Académie affirme que "le département scolarisera moins d'élèves à la rentrée 2019 qu'aujourd'hui (847 élèves en moins). Malgré cette baisse importante qui s'ajoute aux très fortes diminutions des années précédentes, le département ne se voit retirer que 10 emplois."

Les syndicats ont pour la seconde fois majoritairement voté contre ce nouveau projet de carte scolaire : "La FSU 72 et le SNUipp-FSU 72 dénoncent la tentative unilatérale de suppression des seuils de la DASEN qui crée une rupture d'égalité et de transparence dans le département. Cette carte scolaire met en lumière par ses contradictions internes (opposition des territoires et des écoles voire des élèves entre elles et eux) une dotation ne prenant pas en compte les besoins des élèves et des enseignant.es de face juste sur l'ensemble du département. C'est bien cette dotation largement insuffisante (-10 postes !) au regard des besoins considérables du département qui met en tension de nombreuses écoles, de nombreuses équipes enseignant.es comme de nombreuses communes."

Selon le syndicat, "les ouvertures de postes en CE1 en REP ne sont pas spécifiquement financées (9 postes). C'est ainsi que, de façon unilatérale et sans avoir évalué le dispositif, le ministre impose la suppression de l'ensemble des postes d'enseignant. Les PMC ("Plus de Maitre que de Classe" soit 9 fermetures) qui sont pourtant très appréciés par les enseignant.es et les écoles qui en bénéficient et en bénéficiaient les années passées !"

Appel à un rassemblement le 26 février

Le SNUipp-FSU 72 appelle à un rassemblement le mardi 26 février, dès 17h, devant la préfecture, jour où la carte scolaire sera débattue par le Conseil départemental de l'Éducation nationale : "les seuils doivent être maintenus et même améliorés, les dotations départementales comme la dotation nationale doivent être revues à la hausse afin d'enfin répondre aux besoins des écoles, des enseignant.es et évidemment des élèves et de leurs familles."

Ouvertures de classes (y compris les dédoublements)

Ecole élémentaire Jules-Ferry - Allonnes

Groupe scolaire Lyautey - Allonnes

Ecole élémentaire Hugo-Fort - Allonnes

Ecole élémentaire Pasteur - Allonnes

Ecole élémentaire Paul-Langevin - Allonnes

Ecole élémentaire Auguste-Renoir - Arnage

Ecole primaire Albert-Camus - Coulaines

Ecole élémentaire Ledru-Rollin - La Ferté-Bernard

Ecole élémentaire Docteur-Calmette - Le Mans

Ecole élémentaire Jean-Macé - Le Mans

Ecole élémentaire Jean-Mermoz - Le Mans

Ecole élémentaire Jules-Ferry - Le Mans : deux postes

Ecole maternelle Berthe-Hubert - Le Mans

Ecole maternelle Henri-Wallon - Le Mans

Ecole maternelle Léonard-de-Vinci - Le Mans

Ecole maternelle Montaigu - Le Mans

Ecole primaire Courboulay - Le Mans

Ecole primaire Léonard-de-Vinci - Neuville-sur-Sarthe

Ecole maternelle La Pastourelle - Saint-Mars-d’Outillé

Une liste à laquelle s’ajoutent 5 Ulis (unité locale d’inclusion scolaire).

Fermetures de classes

Ecole maternelle Simone-Veil - Allonnes

Ecole primaire Maurice-Cantin - Auvers-le-Hamon

Ecole élémentaire Camille-Souchu - Cérans-Foulletourte

Ecole maternelle de Changé

Ecole primaire des Délices – Clermont-Créans

Ecole primaire de Crosmières

Ecole primaire Claude-Monet - Degré

Ecole maternelle Saint-Exupéry - Ecommoy

Ecole primaire A la Claire Fontaine – La Fontaine-Saint-Martin

Ecole maternelle Arthur-Rimbaud - Le Mans

Ecole maternelle Louis-Pergaud - Le Mans

Ecole maternelle Vivaldi - Le Mans

Ecole élémentaire Epau - Le Mans

Ecole élémentaire La Madeleine- Le Mans

Ecole élémentaire Lapierre-Pergaud – Le Mans

Ecole élémentaire Michel-Ange - Le Mans

Ecole primaire Pierre-de-Ronsard - Lombron

Ecole primaire Bernard-Palissy - Malicorne

Ecole primaire du Lac - Mansigné

Ecole élémentaire de Moncé-en-Belin

Ecole élémentaire de Montfort-le-Gesnois

Ecole élémentaire Beauregard - Montval LOIR

Ecole primaire Marin-Mersenne - Oizé

Ecole maternelle de Ruaudin

Ecole primaire Le Pré - Sablé-sur-Sarthe

Ecole primaire de Saint-Célerin

Ecole primaire Claire Fontaine - Saint-Ouen-en-Belin

Ecole primaire de Souligné-sous-Ballon

Ecole maternelle les Petits Pas - Spay

Ecole primaire Marie-Pape-Carpantier - Torcé-en-Vallée

Ecole primaire des Peupliers - Vaas

Ecole primaire Catherine-Paysan - Vibraye VIBRAYE

Sivos de Requeil

Sivos de la Gée (Coulans-sur-Gée, Brains-sur-Gée)