Six établissements scolaires et 27 classes sont fermées dans l'Académie de Nantes en raison de l'épidémie de coronavirus, explique dans un communiqué le rectorat ce vendredi. La Mayenne est le seul département de la région à ne pas être concerné.

CARTE - Coronavirus : six établissements scolaires et 27 classes fermées en Pays de la Loire

L'épidémie de coronavirus entraîne la fermeture d'écoles et de classes en Pays de la Loire. Le rectorat de Nantes dresse ce vendredi un point de situation : sur les sept derniers jours, 519 élèves et 59 personnels de l'Education nationale ont contracté le Covid-19. Six établissements scolaires d'enseignement public ou privé sous contrat, dont cinq écoles (sur 2.799) et un lycée (sur 219), n'accueillent plus d'enfants dans notre région. Cela représente 0,2% des structures en Pays de la Loire.

Il s'agit du lycée Notre Dame-d'Orveau à Nyoiseau, dans le Maine-et-Loire. Neuf cas de Covid-19 y ont été détectés parmi les internes. Deux écoles sont aussi concernés dans le département : l'école maternelle Le Petit Prince et l'école élémentaire mixte Joubert à Chalonnes-sur-Loire.

A Nantes, deux écoles ont également du fermer leurs portes : l'école primaire George Sand et l'école maternelle Camille Claudel. Des enfants y ont contracté le variant sud-africain. Enfin, en Vendée, l'école du Marronnier, à Bois-de-Céné dans le nord du département, n'accueille plus d'élèves. Elle comprend une classe de maternelle et deux classes élémentaires, et compte un peu plus de 70 enfants.

27 classes fermées, dont 13 en Loire-Atlantique

L'épidémie de coronavirus entraîne également la fermeture de 27 classes dans l'ensemble des Pays de la Loire, dont 13 rien qu'en Loire-Atlantique. Voici la liste :

Une classe à l'école élémentaire Notre-Dame de Riaillé

Une classe à l'école primaire Ferdinand Daniel à Campbon

Deux classes à l'école primaire Jacques Tati à Nantes

Une classe à l'école maternelle La Métairie à Couëron

Une classe à l'école primaire Sainte Jeanne d'Arc à Vieillevigne

Une classe à l'école primaire Antoine de Saint-Exupéry à La Planche

Une classe à l'école élémentaire Marcel Pagnol à Geneston

Une classe au lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire

Deux classes au lycée des métiers Heinlex à Saint-Nazaire

Une classe au lycée La Colinière à Nantes

Une classe au lycée Nelson Mandela à Nantes

En Sarthe, huit classes ne peuvent plus accueillir d'élèves :

Une classe de moyenne section à l'école maternelle Condorcet d'Yvré-l'Évêque

Une classe de moyenne section de l'école maternelle Saint-Colombe à La Flèche

Une classe de grande section de l'école maternelle de Saint-Cosme-en-Vairais

Une classe de moyenne section de l'école La Pastourelle à Saint-Mars-d'Outillé

Une classe de grande section de l'école maternelle Les Vallées à Voivres-lès-le-Mans

Une classe de grande section à l'école Louis Pergaud au Mans

Une classe de moyenne section de l'école maternelle Doisneau à La Guierche

Une classe de moyenne section de l'école primaire Gai Levant à Sablé-sur-Sarthe

Enfin, en Vendée, cinq classes de maternelle et une classe d'un collège sont également fermées :

Une classe maternelle à l'école Saint-André à La Tardière

Deux classes maternelles à l'école Nazareth à Chavagnes-en-Paillers

Une classe maternelle à l'école Brassens à Nalliers

Une classe maternelle à Notre-Dame du Petit Bourg aux Herbiers

Une classe fermée au collège Pays de Monts à Saint-Jean de Monts

A noter qu'aucune classe n'est fermée en Mayenne selon le rectorat. L'Académie de Nantes précise que tous les élèves tenus de rester à leur domicile bénéficient de la continuité pédagogique assurée par leurs professeurs.