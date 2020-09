CARTE - Covid-19 : une semaine après la rentrée, où se trouvent les classes et les crèches fermées en Isère ?

Une semaine après le début de la rentrée scolaire, la liste des écoles condamnées à fermer un ou plusieurs classes pour cause de cas de Covid-19 s'allonge en Isère. Les crèches non plus ne sont pas épargnées. En Isère, six communes sont pour l'instant touchées.