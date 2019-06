CARTE - 11 classes sauvées et 5 fermées en Moselle pour la rentrée 2019

Moselle, France

La carte scolaire en Moselle a été affinée ce mercredi en vue de la rentrée 2019. Quatre mois après un premier comité technique, l'inspection académique a annoncé aux syndicats que 11 classes, qui devaient initialement fermer leurs portes à la fin de l'année, rouvriront finalement en septembre.

"Les choses vont mieux, mais elles sont tout à fait perfectibles. il y a encore des situations qui sont en attente", regrette Joëlle Noller, secrétaire départementale du syndicat SNUipp. Il y a toutefois 4 classes qui ne faisaient pas partie de la première salve de fermetures en février et qui vont finalement en être, et une supplémentaire où un poste de "plus de maîtres que de classes" est supprimé. 7 classes vont de leur côté être créée pour pallier au besoin d'effectifs.

A l'heure actuelle, environ 70 classes de Moselle disparaîtraient à la rentrée prochaine pour 38 ouvertures. Parmi celles sauvées, il y a bien sûr l'école de Kirsch-lès-Sierck, dont la seule classe était menacée de disparition au sein d'un RPI regroupant également Montenach et Rustroff. Les trois maires devaient s'entendre pour désigner une classe à fermer et l'école kirschoise, si elle avait été choisie, aurait tout simplement disparu du paysage.

Finalement, les élus ont obtenu un an de sursis pour se mettre d'accord avant la rentrée 2020. "Je suis contente, enfin une justice. On s'est battu avec notre coeur et ça a payé", se réjouit Amandine Keller, mère de deux élèves au sein du RPI.

Pour l'heure, la carte n'est pas encore définitivement gravée dans le marbre. Il y aura encore un Conseil départemental de l'éducation nationale le 27 juin prochain. Cela permettra de régler les derniers cas dans le département qui sont encore dans l'inconnu. "A cette période, c'est quand même un stress complémentaire", conclut Joëlle Noller.

Les 7 ouvertures de classe

Ecole élémentaire des Reumaux à Freyming-Merlebach - Circonscription de Hombourg-Haut

Ecole élémentaire Paul Verlaine à Bening-lès-Saint-Avold - Circonscription de Hombourg-Haut

Ecole maternelle Clair Matin à Maizières-lès-Metz - Circonscription de Metz-Saint-Vincent

Ecole maternelle Les cerisiers à Cuvry - Circonscription de Metz-Sud

Ecole maternelle Michel Berger à Mondelange - Circonscription de Rombas

Ecole élémentaire Marcel Pagnol à Serémange-Erzange - Circonscription de Hayange

Ecole maternelle Jules Ferry à Uckange - Circonscription d'Uckange

.

Les 11 classes sauvées de la fermeture

Ecole maternelle Les Rainettes à Falck - Circonscription de Boulay

Ecole maternelle à Vallerange - Circonscription de Château-Salins

Ecole maternelle Terre en vigne à Marieulles - Circonscription de Metz-Sud

Ecole élémentaire Crusem à Saint-Avold - Circonscription de Saint-Avold Est

Ecole maternelle Mouzaïa de Créhange - Circonscription de Saint-Avold Ouest

Ecole maternelle de Guessling-Hémering - Circonscription de Saint-Avold Ouest

Ecole élémentaire de Sarraltroff - Circonscription de Sarrebourg-Nord

Ecole maternelle de Vilsberg - Circonscription de Sarrebourg-Sud

Ecole maternelle Les chenilles à Hambach - Circonscription de Sarreguemines-Ouest

Ecole élémentaire Maud Fontenoy à Sarreguemines - Circonscription de Sarreguemines-Ouest

Ecole élémentaire de Kirsch-lès-Sierck - Circonscription de Yutz

.

Les 4 classes supprimées

Ecole maternelle Les Sources à Metz - Circonscription de Metz-Nord

Ecole maternelle de L'oiseau bleu à Ban-Saint-Martin - Circonscription de Metz-Saint-Vincent

Ecole élémentaire du Centre à Folschviller - Circonscription de Saint-Avold-Ouest

Ecole maternelle Les crayons magiques à Koenigsmacker - Circonscription de Yutz

Une école perd un poste de "plus de maîtres que de classes". Il s'agit de l'école de Solgne, ce qui impliquera qu'il ne pourra plus y avoir de séances avec deux encadrants, mais cela évite une fermeture de classe.